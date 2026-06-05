«Πράσινες» δράσεις του Δήμου Τρικκαίων στο «3ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος» (φωτο)

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η 5η Ιουνίου και ο Δήμος Τρικκαίων προβάλλει την πολύ σημαντική Ευρωπαϊκή Αποστολή στην οποία συμμετέχει, για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Εξυπνες Πόλεις της Ευρώπης.

Με αφορμή το 3ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος που διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στο δημοτικό πάρκο Αη Γιώργη, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, ο Δήμος Τρικκαίων και η e-trikala ΑΕ με ειδικό περίπτερο παρουσίασαν το ΚΕΠ Ενέργειας και το σύνολο δράσεων για την Ευρωπαϊκή Αποστολή.

Μαθητές και μαθήτριες περίπου 120 σχολείων ενημερώθηκαν για τις δράσεις του ΚΕΠ Ενέργειας, τη σημασία του για τον προγραμματισμό της ενεργειακής κατανάλωσης και τη συνολική προσπάθεια για βελτίωση των τρόπων κατανάλωσης ενέργειας.

Επίσης, ενημέρωση υπήρξε και για τις δράσεις συνολικά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Αποστολή, με σημαντικότερη την υπό δημιουργία Ενεργειακή Κοινότητα Τρικάλων.

Η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Βίβιαν Τέγου, η δ/νουσα σύμβουλος κ. Βασιλένα Μητσιάδη, η ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Κων/να Ζαχαρή και το προσωπικό του ΚΕΠ Ενέργειας συμμετείχαν στις δραστηριότητες του περιπτέρου, ενώ συνομίλησαν με τον προϊστάμενο της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων Δρ Χρήστου Τρικάλη, που επισκέφθηκε το περίπτερο.

Ο τίτλος του φεστιβάλ ήταν «Αλλάζουμε εμείς, όχι το Κλίμα …» και, εκτός του Δήμου Τρικκαίων, της e-trikala ΑΕ και της Δημοτικής Αστυνομίας, συμμετείχαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το ΤΕΦΑΑ και το τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφολογίας της ΣΕΦΑΑΔ, το τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Π.Θ., η ΣΜΥ, η Δ/νση Αστυνομίας Τρικάλων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων, το Δασαρχείο Τρικάλων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Παράρτημα Τρικάλων, η Σχολή Ξυλογλυπτικής Καλαμπάκας, το ΚΕΠΕΑ

Από το γραφείο Τύπου