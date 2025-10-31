Ποσό 900.000 ευρω για την αποκατάσταση του Παιδικού Σταθμού στη Φαρκαδόνα

Το πράσινο φως από την Περιφέρεια Θεσσαλίας έλαβε η ανακατασκευή του Παιδικού Σταθμού Φαρκαδόνας, με την ταυτόχρονη δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού εντός του κτιρίου.

Το έργο, στην πολύπαθη κωμόπολη του νομού μας που υπέστη τα πάνδηνα από τις πλημμύρες, πρόκειται να χρηματοδοτηθεί με 900.000 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης των βλαβών και αναβάθμισης, για την επαναλειτουργία του Σταθμού, οι οποίες στοχεύουν πρωταρχικά, να λύσουν λειτουργικά προβλήματα του κτιρίου (προσβασιμότητα, λουτρό ΑΜΕΑ, γείωση, πυροπροστασία,

αντικεραυνική προστασία κλπ) σε συνδυασμό με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, παράλληλα όμως μετατρέπουν μέρος του κτιρίου σε βρεφονηπιακό σταθμό.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr

*Η φωτογραφία είναι αρχείου