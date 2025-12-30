Πορεία αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο των Τρικάλων (φωτο)

Eπιμένουν στα μπλόκα και οι αγρότες των Τρικάλων.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2025 οι αγρότες από το μπλόκο του Λόγγου, στο σταθμό διοδίων του Ε65, πραγματοποίησαν πορεία, με τα αγροτικά τους μηχανήματα, στο κέντρο των Τρικάλων.

Μετά την προσυγκέντρωση στο κόμβο Μεγαλοχωρίου κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία σταθμεύοντας τα μηχανήματά τους στις οδούς πέριξ αυτής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ακολουθήσουν παραστάσεις διαμαρτυρίας στα γραφεία των τοπικών βουλευτών.

(*) φωτογραφίες από trikalaview.gr

trikalaenimerosi.gr