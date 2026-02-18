Πολύωρη η απολογία του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη στον ανακριτή- Στο πλευρό του οι εργαζόμενοι

Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, προσήχθη στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της “Βιολάντα” Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης.

Αυτή την ώρα απολογείται ενώπιον του Ανακριτή, όπως ήταν προγραμματισμένο, για την φονική έκρηξη η οποία στοίχισε την ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Στην μπροστινή πλευρά του παλαιού κτιρίου είναι συγκεντρωμένοι προς συμπαράστασή του εργαζόμενοι της μπισκοτοβιομηχανίας.

trikalaenimerosi.gr (από το ρεπορτάζ του trikalaview.gr)