Πολύωρες αναμονές και επεισόδια στα “Επείγοντα” του νοσοκομείου Τρικάλων

Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας καταγγέλλει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Τρικάλων (Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Τ.) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, εν μέσω επιδημίας γρίπης και εποχικών ιώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, οι ασθενείς αναγκάζονται να περιμένουν μεγάλες ώρες για εξέταση, ενώ το προσωπικό του τμήματος, ήδη εξαντλημένο, δέχεται συχνά αναίτιες επιθέσεις από ορισμένους επισκέπτες. Η Ένωση επισημαίνει ότι η υποστελέχωση, η μη αυτοτελής λειτουργία του ΤΕΠ και η απουσία ξεχωριστού ιατρείου διαλογής (fast track) για ήπια περιστατικά δημιουργούν «εκρηκτικό μείγμα» και τριτοκοσμικές εικόνες, με ασθενείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να περιμένουν ανάμεσα σε σοβαρά περιστατικά.

Η ανακοίνωση:

Καταγγέλουμε πως εν μέσω επιδημίας γρίπης και εποχικών ιώσεων συνεχίζεται η δυσλειτουργία του ΤΕΠ του ΓΝΤ, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ασθενών, καθώς δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα από την διοίκηση ώστε να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα του τμήματος.

Συγκεκριμένα, ασθενείς υπόκεινται σε μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλες αναμονές για εξέταση, ενώ ταυτόχρονα το ήδη εξαντλημένο προσωπικό δέχεται συχνά αναίτιες επιθέσεις γι’αυτήν την κατάσταση. Η ρίζα του κακού παραμένει η ίδια την οποία πάμπολες φορές έχει αναδείξει η ένωση, και αφορά την υποστελέχωση από ιατρούς, την μη αυτοτελή λειτουργία του, ώστε να αποσυνδεθεί από τα προβλήματα των κλινικών, την μη ύπαρξη ξεχωριστού τμήματος διαλογής και ιατρείου fast track για ήπια περιστατικά.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ανυπαρξία εφημέρευσης κέντρου υγείας αστικού τύπου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα με τριτοκοσμικές εικόνες όπου ήπια περιστατικά ΠΦΥ αναμένουν για εξέταση στο νοσοκομείο, ανάμεσα σε άλλα σοβαρότερα περιστατικά, απαιτώντας επιθετικά να προηγηθεί η εξέτασή τους.

Απαιτούμε άμεσα από την διοίκηση να μας παραθέσει τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την ουσιαστική λύση των προβλημάτων του ΤΕΠ.

Δηλώνουμε πως η επίλυση των προβλημάτων δεν βρίσκεται στο να προσπαθούμε να κρύψουμε τα προβλήματα «κάτω από το χαλί» για να περισώσουμε την εικόνα και μόνο, «εξαφανίζοντας» μερικά φορεία από το ΤΕΠ σε διάφορους χώρους.

Η λύση βρίσκεται στην δημιουργία σύγχρονου ΤΕΠ με βάση τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα.

Απαιτούμε:

Την άμεση έναρξη ιατρείου διαλογής (fast track) με παρουσία ιατρού και νοσηλευτή στον πρώην χώρο της «νοσηλείας κατ’οίκον».

Την άμεση προκήρυξη θέσεων ιατρών για στελέχωση του ΤΕΠ.

Την παρέμβαση της διοίκησης στην 5η ΥΠΕ για την έναρξη εφημεριών μεικτού τύπου στο Κ.Υ.Τρικάλων.

16/01/2026

Ομόφωνα το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Τ