Τοπικά

Πολυκοσμία και ήρεμα νερά στην πρώτη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Τρικάλων της ΝΔ

Πολύς κόσμος και καλό κλίμα, ήταν χαρακτηριστικά της σημερινής διευρυμένης συνεδρίασης της ΔΕΕΠ Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα “Θεόδωρος Μάρκελλος” δίπλα από το Λαογραφικό Μουσείο.

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Κώστας Σκρέκας με τον υπουργό Ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, πλαισίωσαν τη νέα πρόεδρο Μάνης Γιαννοτάκη, ενώ παρόντες ήταν ο βουλευτής Θανάσης Λιούτας και ο δήμαρχος Τρικάλων Νίκος Σακκάς.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την οργανωτική ανασυγκρότηση της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ο πολιτικός σχεδιασμός, και οι επόμενες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο ενόψει πολιτικών εξελίξεων.

Στο τραπέζι τέθηκαν καυτά ζητήματα της επικαιρότητας όπως είναι αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά και η φημολογούμενη μεταφορά της ΣΜΥ από τα Τρίκαλα, κάτι που διαψεύστηκε δια χειλέων Κώστα Σκρέκα.

trikalaenimerosi.gr (foto trikalain.gr)

Σχετικά Άρθρα