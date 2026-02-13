Πολλά κρούσματα διαρρήξεων στη Θεοτόκο Καλαμπάκας – Aνησυχούν οι κάτοικοι

Σε οικία ηλικιωμένου κατοίκου σε χωριό της Δ.Ε. Χασίων εισήλθαν διαρρήκτης ή διαρρήκτες το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν χρήματα, κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας.

Ο ιδιοκτήτης βρισκόταν μέσα στο σπίτι

Συγκεκριμένα, στη Θεοτόκο Χασίων σημειώθηκε διάρρηξη σε οικία μόνιμου κατοίκου του χωριού, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού. Ευτυχώς, η παρουσία των δραστών δεν έγινε αντιληπτή από τον ίδιο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η εξέλιξη θα μπορούσε να έχει δυσάρεστα αποτελέσματα.

Άνω-κάτω το σπίτι – Άφησαν πίσω άδειο μπουκάλι μπύρας

Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή το πρωί, με τον χώρο στον οποίο εισήλθαν οι δράστες να έχει αναστατωθεί πλήρως. Μάλιστα, στο σημείο φέρεται να βρέθηκε άδειο μπουκάλι μπύρας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, καταναλώθηκε από τον διαρρήκτη.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και ενεργεί σχετικά.

Έντονη ανησυχία στους κατοίκους

Αξίζει να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο χωριό έχουν αναφερθεί και το προηγούμενο διάστημα διαρρήξεις σε οικίες αλλά και σε αποθήκες, με κλοπές αγροτικών και ηλεκτρολογικών μηχανημάτων. Τα περιστατικά αυτά προκαλούν έντονη ανησυχία στους λιγοστούς κατοίκους και στους συγγενείς τους.

