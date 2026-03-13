Πολιτικό στοίχημα για τη ΝΔ στη Θεσσαλία ενόψει συνεδρίου – Οι επαφές Μητσοτάκη

Σε μία «δύσκολη» περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία συνεχίζει το κυβερνών κόμμα την πορεία του προς το συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Η Θεσσαλία κρύβει μια τριπλή πολιτική πρόκληση για τη ΝΔ, καθώς είναι η περιοχή που επλήγη σφόδρα από τη μεγάλη κακοκαιρία Daniel πριν από δυόμισι χρόνια και οι πληγές στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, στις καλλιέργειες και σε άλλες υποδομές δεν έχουν επουλωθεί ακόμα.

Ήταν επίσης η περιφέρεια που βρέθηκε στο επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στο τέλος του περασμένου Νοεμβρίου και κράτησαν μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, ενώ η σκιά του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη πέφτει βαριά, καθώς σε δέκα μέρες ξεκινάει η πρώτη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας για την κύρια δίκη σε σχέση με την τραγωδία.

Σε σχέση δε με τα αγροτικά, δεν περνάει απαρατήρητο ότι έχει πυκνώσει τις παρεμβάσεις του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με αιχμές για την κυβερνητική, αλλά και την ευρωπαϊκή πολιτική στον πρωτογενή τομέα.

Οικονομία, ανάπτυξη και πρωτογενής τομέας τα βασικά θέματα στην ατζέντα του προσυνεδριακού διαλόγου της ΝΔ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΝΔ προχωρά – παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη – στο τρίτο προσυνέδριό της αυτό το Σάββατο στη Λάρισα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Είχαν προηγηθεί αυτό στα Ιωάννινα με θέμα «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες» και στην Αλεξανδρούπολη με θέμα «Ασφαλής Ελλάδα». Η οικονομία, η ανάπτυξη και ο πρωτογενής τομέας είναι τα βασικά θεματικά αντικείμενα του προσυνεδριακού διαλόγου στη Λάρισα, με τους αρμόδιους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να συζητούν και να τοποθετούνται στο αντίστοιχο πάνελ.

Θα ακολουθήσει συζήτηση του πρωθυπουργού με έναν αγρότη, έναν εργαζόμενο σε νεοφυή εταιρεία και έναν επιχειρηματία της περιοχής, για την εφαρμογή των πολιτικών αυτών της κυβέρνησης, υπό το πρίσμα πλέον βέβαια και του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεων που έχει στο εμπόριο και στην οικονομία, αλλά και των μέτρων που μόλις εξήγγειλε η κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα δεν αποκλείεται πριν την επιστροφή του στην Αθήνα να επισκεφθεί και την Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα, μία από τις βασικές πτέρυγες μάχης της Πολεμικής μας Αεροπορίας, στην οποία μάλιστα έχουν επενδύσει πολλαπλώς οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Πληροφορίες θέλουν το κυβερνών κόμμα να αμφιταλαντεύτηκε μεταξύ του Βόλου και της Λάρισας ως τόπο διεξαγωγής του τρίτου προσυνεδρίου και τελικά να επέλεξε θεσμικά την πρωτεύουσα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου μάλιστα ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος έκανε την έκπληξη στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές και εξελέγη από τον πρώτο κιόλας γύρο και με ποσοστό-ρεκόρ άνω του 50%.

Σε επίπεδο δημοσκοπήσεων εθνικών εκλογών, λόγω κυρίως των τριών ζητημάτων που προαναφέραμε, αλλά και των αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΝΔ κινείται σημαντικά χαμηλότερα από την κάλπη του 2023, όταν είχε αγγίξει το 40% στη Λάρισα και το είχε ξεπεράσει σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Μαγνησία. Με εξαίρεση εξάλλου την Καρδίτσα, στις υπόλοιπες τρεις εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλίας, στην κάλπη των τελευταίων ευρωεκλογών το ποσοστό της ΝΔ είχε πέσει κάτω από το 30%.

Με αφετηρία το προσυνέδριο του Σαββάτου, το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς προσδοκούν σε σταδιακή ανάκτηση δυνάμεων στον θεσσαλικό κάμπο και πολιτική ανάκαμψη και στις τέσσερις εκλογικές περιφέρειες, με ορίζοντα όχι τόσο το συνέδριο του Μαΐου, όσο τις εκλογές της επόμενης άνοιξης.

Κώστας Παπαχλιμίντζος (parapolitika.gr)