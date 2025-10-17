Ποιοι κατασκευάζουν τα μεγάλα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία

Στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που αλλάζουν τον χάρτη της χώρας δεν βρίσκονται μόνο νέοι δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές και σταθμοί Μετρό, αλλά και οι εταιρείες που τα κατασκευάζουν.

Τα τελευταία χρόνια, οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, ΜΕΤΚΑ, AVAX – μοιράζονται το βάρος για τα πιο εμβληματικά έργα: από τις γραμμές Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μέχρι τον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, τον Ε65, το Flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, τον άξονα Πάτρα – Πύργος και τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές θεομηνίες του «Daniel».

Την ίδια περίοδο, η προσοχή στρέφεται και στα μεγάλα οδικά έργα, τα οποία απλώνονται στη χώρα, από άκρη σε άκρη.

Στην ηπειρωτική χώρα, το βόρειο τμήμα του Ε65 (Καλαμπάκα–Εγνατία), που προχωρά με 72,8% πρόοδο και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Με μήκος 70,5 χλμ., έξι ανισόπεδους κόμβους και 23 γέφυρες, το έργο ολοκληρώνεται μέσα στους επόμενους μήνες και θα συνδέει τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias” του 2023.

Με προϋπολογισμό άνω του 1 δισ. ευρώ και οκτώ εργολαβίες – τέσσερις σιδηροδρομικές και τέσσερις οδικές – το έργο καλύπτει 1.007 σημεία ζημιών. Στις σιδηροδρομικές παρεμβάσεις συμμετέχουν η ΑΚΤΩΡ (γραμμή Λάρισας–Βόλου, 181,6 εκατ. ευρώ), η ΜΕΤΚΑ (διπλή γραμμή Δομοκού–Κραννώνα, 173,6 εκατ. ευρώ), η AVAX (γραμμή Παλαιοφαρσάλου–Καλαμπάκας, 57,6 εκατ. ευρώ) και η Alstom (συστήματα σηματοδότησης και ETCS, 37,2 εκατ. ευρώ).

Στα οδικά έργα συμμετέχουν κυρίως η ΤΕΡΝΑ, η ΑΚΤΩΡ και η AVAX, που επεμβαίνουν σε δεκάδες δήμους Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας για την αποκατάσταση δρόμων και γεφυρών με στόχο ανθεκτικότερες υποδομές.

