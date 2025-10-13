Ποιοι εκλέγονται στο νέο Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Σύμφωνα με τα πρακτικά της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης οι εκλεγέντες για το νέο ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, κατά κατηγορία και σειρά εκλογής είναι:

Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Πλήρους Απασχόλησης (που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού):

Λάππας Αναστάσιος του Νικολάου

Γάτος Δημήτριος του Εμμανουήλ

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ με γνώσεις στην Τραπεζική και τα Χρηματοοικονομικά :

Βλιώρας Κωνσταντίνος του Χρήστου

Σπανός Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Αλεξάκος Δημήτριος του Ξενοφώντος

Τσόλας Δημήτριος του Γεωργίου

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ με γνώσεις στην Πληροφορική

Γιαννούσης Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ (ανεξάρτητα ή μη):

Βαρδούλης Μιχαήλ του Ευθυμίου

Καϊκης Ζαχαρίας του Σπυρίδωνος

Καλφούντζος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

Πλησιώτης Σωτήριος του Ιωάννη

Σιούρας Χαρίλαος του Δημητρίου