Ποιοι είναι οι κρατούμενοι που απέδρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων (φωτο)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στα Τρίκαλα, καθώς τη Δευτέρα (13/4) απέδρασαν από το Νοσοκομείο της πόλης δυο κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί εκεί, συνοδεία της εξωτερικής φρουράς των φυλακών, για ιατρικές εξετάσεις.

Είχαν καταδικαστεί για σκληρή συμπεριφορά εναντίον θυμάτων που λήστευαν μέσα στα σπίτια τους

Οι κρατούμενοι, οι οποίοι είναι Έλληνες, ο ένας γεννημένος το 1990 και ο δεύτερος το 2004, είχαν καταδικαστεί για ιδιαίτερα σκληρή συμπεριφορά σε βάρος των θυμάτων τους, τα οποία λήστευαν στα σπίτια τους.

Οι δυο κρατούμενοι που απέδρασαν από το Νοσοκομείο Τρικάλων: Αριστερά ο Λεντέρης Αναστάσιος, γεννημένος το 2004 και δεξιά ο Δημητρίου Χρήστος, γεννημένος το 1990

Υπό διερεύνηση το πώς κατάφεραν να διαφύγουν – Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό τους

Ερευνώνται οι λόγοι, για τους οποίους κατάφεραν να διαφύγουν της προσοχής των αστυνομικών και να αποδράσουν από το Νοσοκομείο Τρικάλων. Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό των Αρχών σε ολόκληρο τον νομό για τον εντοπισμό τους.

