Ποινή φυλάκισης 5 χρόνων και 6 μηνών σε 21χρονο Τρικαλινό που διακινούσε βίντεο με την ανήλικη φίλη του

Μαγνητοσκοπούσε της συνευρέσεις με την ανήλικη φίλη του εν αγνοία της και στη συνέχεια διέθεσε το βίντεο, με αποσπάσματα, σε συμμαθήτριες της δεκαεξάχρονης, 21χρονος Τρικαλινός ο οποίος κρίθηκε χθες ένοχος από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας που του επέβαλε η συνολική ποινή φυλάκισης πέντε ετών και έξι μηνών.

Ο 21χρονος παραπέμφθηκε ως κατηγορούμενος για τα τρία αδικήματα με σκοπό βλάβης άλλου, μετάδοση κατ’ εξακολούθηση σε άλλα πρόσωπα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν την σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου, τα οποία ο δράστης απέκτησε χωρίς δικαίωμα καθώς και για πορνογραφία ανηλίκου μέσω πληροφοριακών συστημάτων υπό την έννοια της παραγωγής, κατοχής και διάθεση κατ’ εξακολούθηση υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Στο πλαίσιο της δικής η παθούσα περιέγραψε τα γεγονότα ενώ ο 21χρονος ολοκλήρωσε την απολογία του ζητώντας συγνώμη, υπογραμμίζοντας ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει τη φίλη του ισχυρισμοί που κατά πως φαίνεται δεν έγιναν δεκτοί από το δικαστήριο το οποίο υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση τον έκρινε ένοχο και για τα τρία αδικήματα, χωρίς να αναγνωρίζει ελαφρυντικά, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης πέντε ετών και έξι μηνών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

