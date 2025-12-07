Πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην περιοχή της Φαρκαδόνας (φωτο)

Σε μία απέραντη λίμνη έχουν μετατραπεί χιλιάδες στέμματα καλλιεργειών στον Δήμο Φαρκαδόνας από την υπερχείλιση του Πηνειού ποταμού μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν και στη Θεσσαλία.

Τα ορμητικά νερά του Πηνειού και των παραποτάμων του έχουν κατακλύσει με νερό και φερτά υλικά χιλιάδες στρέμματα στα χωριά, Κλοκωτός, Φαρκαδόνα, Κεραμίδι, Ζάρκο και Πηνειάδα του Δήμου Φαρκαδόνας, την γνωστή λεκάνη απορροής των υδάτων του Πηνειού.

Οι αγρότες που είδαν για μια ακόμη φορά τα χωράφια τους να καλύπτονται με νερό, αναφέρουν την απουσία αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή και πάρα πολλές εκκρεμότητες με τις αποζημιώσεις από τις καταστροφές του Ντάνιελ.

Την ίδια ώρα αποκλεισμένοι είναι και μονάδες κτηνοτρόφων που βρίσκονται στην περιοχή του Δοβρουτσίου των κοινοτήτων Ζάρκου και Πηνειάδας.

Eυάγγελος Μητρούσιας (ertnews.gr)