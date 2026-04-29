Πλεόνασμα 277.000 ευρώ για τον Μύλο των Ξωτικών – Tα οικονομικά αποτελέσματα

Πλεόνασμα 277.376,40 ευρώ παρουσίασε το χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο «Μύλος των Ξωτικών» για την περίοδο 2025–2026 σύμφωνα με τον απολογισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο της e-Trikala Α.Ε.

Τα οικονομικά στοιχεία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Συνολικό κόστος (δαπάνες): 1.485.876,47 €

Συνολικά έσοδα: 1.763.252,87 €

Καθαρό αποτέλεσμα (πλεόνασμα): 277.376,40 €

Όπως ανέφερε η πρόεδρος της Βίβιαν Τέγου η λειτουργία του πάρκου συνέβαλε στην τουριστική προβολή της πόλης των Τρικάλων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αναβάθμιση των υποδομών στο Πάρκο Ματσόπουλου.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης οι Ηλίας Καραγιώργος και Λώρεν Κασσοπούλου καταψήφισαν την εισήγηση, κυρίως επειδή δεν δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις που θα επέτρεπαν την πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων.