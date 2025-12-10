Πλακιάς σε Αγοραστό: “Δεν δικάζουμε κανέναν απαντήσεις θέλουμε”

Ένταση επικράτησε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, όπου παρέστη ο Τρικαλινός Νίκος Πλακιάς, ο χαροκαμένος πατέρας που έχασε τα δύο του κορίτσια και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Ο κ. Πλακιάς είχε ζητήσει να υποβάλει ερωτήματα προς τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, σχετικά με τα γεγονότα και τους χειρισμούς των πρώτων κρίσιμων 24 ωρών, με επίκεντρο το «μπάζωμα» του χώρου του δυστυχήματος.

Παρά την πρόθεσή του να ζητήσει διευκρινίσεις «χωρίς να δικάσει κανέναν», ο κ. Πλακιάς αποχώρησε τελικά χωρίς να λάβει τον λόγο. Η ατμόσφαιρα, ωστόσο, φορτίστηκε έντονα, με τον κ. Αγοραστό να αντιδρά και να καταγγέλλει «σχέδιο δόλιας μεθόδευσης» από την Περιφερειακή Αρχή.

Ο κ. Αγοραστός διάβασε επιστολή την οποία είχε νωρίτερα αποστείλει στην πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου, μέσω της οποίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα και της Xρύσας Τσαγανού, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακή σκηνοθεσία», «εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου» και «προμελετημένη προσπάθεια στοχοποίησής του».

Η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Χρύσα Τσαγανού, κάλεσε τον κ. Αγοραστό να ανακαλέσει συγκεκριμένες αιχμές που άφησε, με τον πρώην περιφερειάρχη να κάνει λόγο για θεσμική εκτροπή και να επισημαίνει ότι ο κ. Κουρέτας έχει επανειλημμένα προσκαλέσει γονείς θυμάτων των Τεμπών στις συνεδριάσεις, χωρίς ενημέρωση των μελών, στις 26 Μαρτίου 2024, 18 Δεκεμβρίου 2024 και 29 Αυγούστου 2025, με στόχο να στοχοποιηθεί ο ίδιος.

Ο κ. Αγοραστός χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση να συζητηθεί θέμα σχετικό με το δυστύχημα των Τεμπών, ενώ η κύρια υπόθεση έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026 κι επανέλαβε ότι ουδέποτε ορίστηκε συντονιστής του Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ) και πως αρμοδιότητα ενεργοποίησής του έχει αποκλειστικά ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αιτήματος της Αστυνομίας.

«Δεν υπάρχει καμία απόφαση που να με ορίζει συντονιστή, ούτε στη δικογραφία υπάρχει τέτοια αναφορά», τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο περιφερειάρχης επιχειρεί να μεταφέρει την πολιτική πίεση, ώστε να αποφύγει να απαντήσει «για τη διαχείριση της ευλογιάς των προβάτων, τις πρόσφατες πλημμύρες, τα διάτρητα αναχώματα, την κατάρρευση ιρλανδικής διάβασης στην Αμπελιά και έργα που δεν άντεξαν σε συνηθισμένες κακοκαιρίες».

(*) φωτογραφία από tinealarissa.gr

taxydromos.gr