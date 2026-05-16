Πλακιάς κατά Καρυστιανού: “Δημιούργησε την αθώωση Καραμανλή – Έκανε ελλιπέστατο κατηγορητήριο”

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε εκ νέου ο Νίκος Πλακιάς εναντίον της Μαρίας Καρυστιανού, την οποία κατηγόρησε ότι στη δίκη των Τεμπών κατέθεσε ελλιπές κατηγορητήριο, με αποτέλεσμα ο πρώην υπουργός, Κώστας Αχ. Καραμανλής, να παραπεμφθεί για πλημμέλημα.

Ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών, κατηγόρησε την Μαρία Καρυστιανού για υποκρισία. “Και τώρα τολμούν και δηλώνουν και παράσταση υποστήριξης κατηγορίας για αναβάθμιση της κατηγορίας του Καραμανλή. Ποια; Αυτή που δημιούργησε την αθώωσή του. Αν αυτό δεν είναι υποκρισία, τότε τι είναι;” έγραψε.

Ειδικότερα, απαντώντας σε ανάρτηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού, ο Νίκος Πλακιάς έγραψε χαρακτηριστικά: “Αν είναι Θανάση να ταλαιπωρηθείς τόσο για να βρεις τα άγνωστα αίτια του εγκλήματος και που έγινε η συγκάλυψη μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο και να σου τα εξηγήσω όλα με στοιχεία φωτογραφίες βίντεο και έγγραφα για να μην ταλαιπωρηθείς τζάμπα αφού μόνο άγνωστα δεν είναι.

Ρώτα λίγο και ποιοι και ποιες κατέθεσαν μια κατηγορία αθωωτική για τον Καραμανλή που είχε αποτέλεσμα την προανακριτική και την αθώωση του μιας και το πόρισμα της κυβέρνησης ήταν για πλημμέλημα . Νομίζω η Μαρία ξέρει, για ρώτα την λίγο. Σπασιμπο σύντροφε”.

Όταν άλλος χρήστης του ζητά να εξηγήσει τι εννοεί, ο με νέα ανάρτησή του διευκρίνισε: “Μετά την ανακοίνωση του κόμματος της Καρυστιανου, πού είναι όλοι αυτοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης που τρέχανε μαζί της για φωτογραφίες και στην Ευρώπη; Εξαφανίστηκαν!!! Τόσο τους ένοιαζε για τα ΤΕΜΠΗ”

“Και καλά αυτοί, επαγγελματίες είναι, η Καρυστιανου τι ρόλο έπαιξε; Μήπως ετοίμαζε από τότε το πολιτικό της εγχείρημα χωρίς πραγματικά να νοιάζεται για την απόδοση ευθυνών σε πολιτικούς;”, διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

