Πιάστηκε στην Καλαμπάκα απατεώνας που προσποιούμενος τον λογιστή έκλεψε 25.000 απο ηλικιωμένη

Από το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων εξιχνιάστηκε περίπτωση απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 25 και 39 ετών, καθώς και σε βάρος άγνωστου, μέχρι στιγμής, συνεργού τους.

Ειδικότερα, την 4-11-2025 στην Καλαμπάκα, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε στην οικία 84χρονης ημεδαπής και αφού της συστήθηκε ως λογιστής, με πρόφαση την καταμέτρηση χρημάτων και χρυσαφικών από τον ίδιο, την έπεισε με διάφορες άλλες προφάσεις να τοποθετήσει τα χρυσαφικά της και το χρηματικό ποσό των -25.000- ευρώ σε νάιλον σακούλα.

Στη συνέχεια, η ηλικιωμένη πέταξε τη σακούλα με το περιεχόμενό της από την βεράντα του διαμερίσματός της σε άνδρα που ανέμενε από κάτω να την παραλάβει, ο οποίος, όπως εξακριβώθηκε, ήταν ο 25χρονος που είχε μεταβεί στην οικία της 84χρονης με Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας του 39χρονου.