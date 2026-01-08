Πετρέλαιο με το κινητό, o “Porsche Panamera”, και καλέστε τον Γιάν(ν)η στη Μελιβοία

Καλημέρα και καλή χρονιά.

Παρατράβηξε η ιστορία με τους αγρότες και τα μπλόκα. Καιρός να τα μαζεύουν. Το κατάλαβαν πρώτοι εκείνοι οι λεβέντες στην Κρήτη που έκλειναν αεροδρόμια και κυνηγούσαν αστυνομικούς. Άλλωστε τα λεφτά που τους οφείλονταν από επιδοτήσεις μπήκαν στους λογαριασμούς τους. Θα πάρουν και φτηνό πετρέλαιο. Από τον Νοέμβριο και μετά, όταν θα είναι έτοιμη η σχετική εφαρμογή, θα φουλάρουν στην αντλία με το κινητό στο χέρι. Δεν θα μπορεί να τους κλέψει ο πρατηριούχος, ούτε εκείνοι το δημόσιο …

@ Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα το λουστεί βεβαίως η κυβέρνηση. Το Μαξίμου αναμένει τώρα τη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας για να κάνει… ανασχηματισμό. Να δει μην τυχόν εμπλέκεται και κανείς άλλος… Το αγροτικό ωστόσο θα επηρεάσει και τα χαρτοφυλάκια των θεσσαλών υπουργών. Τσιάρας και Κέλλας βρίσκονται ήδη στο στόχαστρο …

& Μετακινήσεις στελεχών είχαμε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η πιο εμβληματική αυτή της Σταυρούλας Καρρά. Έμπειρο και ικανό στέλεχος, “αφεντικό” των έργων και άνθρωπος του Αγοραστού παλαιότερα, μετακινήθηκε από τη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, στη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δημοσίων Συμβάσεων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών της ίδιας Διεύθυνσης. Νέα εκλεκτή των συγκοινωνιακών έργων η κυρία Αθανασία Νικολίτσα.

$ Αψηφώντας τους λαϊκιστές και τους πάσης φύσεως κακόγλωσσους, ο υποψήφιος δήμαρχος του ΠαΣοΚ στα Τρίκαλα και επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Δήμο Γιώργος Ηλιάδης, απέκτησε μια αστραφτερή Porsche Panamera. «Σύντροφοι, για τον σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι», που έλεγε και ο Γιάννος Παπαντωνίου…

^ Όλα δείχνουν ότι έρχεται επενδυτής στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Δεν το διαψεύδει πια ούτε η διοίκησή της. Η τράπεζα θα ακολουθήσει τον δρόμο που πήραν η Παγκρήτια και η Ηπείρου ανοίγοντας την πόρτα σε ιδιώτη βασικό μέτοχο. Εκτός αν τη δούμε να σμίγει με τη Συνεταιριστική Καρδίτσας την οποία τόσο πολύ αγαπάει ο Στουρνάρας …

Συγκρατείστε το όνομα της κυρίας. Ονομάζεται Εύη Δραμαλιώτη, είναι Γενική Γραμματέας Συντονισμού με καταγωγή από τα Φάρσαλα. Όλα δείχνουν ότι θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Λάρισας και δεν σκοπεύει να περάσει απαρατήρητη. Εδώ τη βλέπουμε με τον δήμαρχο Φαρσάλων Μάκη Εσκίογλου.

^ Ο θίασος του Θεσσαλικού θεάτρου επισκέφτηκε τα αγροτικά μπλόκα της Νίκαιας για συμπαράσταση. «Εδώ βλέπουμε μόνο τρακτέρ… όχι Ferrari», δήλωσε ο πρωταγωνιστής Γεράσιμος Γενατάς. Μα …για καλό το είπε αυτό ο καλλιτέχνης;

% Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την ολοκλήρωση του οδικού τμήματος από το Δέλτα Καρδίτσας έως τον κόμβο Σταυρού (δρόμος Καρδίτσας – Λάρισας). Το έργο, προϋπολογισμού 13,8 εκ. ευρώ, δεν είναι καινούργιο. Το είχε εγκαταλείψει ο προηγούμενος ανάδοχος …

@ Οι σχολικές επιτροπές είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που διαχειρίζονται οικονομικούς πόρους, από το κράτος, και υλικοτεχνικές ανάγκες των σχολείων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) για θέρμανση, φωτισμό, καθαριότητα, αναλώσιμα, επισκευές κ.λπ. Σε έλεγχο που έγινε από το υπουργείο Εσωτερικών, διαπιστώθηκε ότι κάποιες είχαν χάσει τον λογαριασμό στα οικονομικά. Σε μια περίπτωση μάλιστα, μέλος σχολικής επιτροπής έπαιξε το ταμείο στο στοίχημα, σε ματς του Τσάμπιονς Λίνγκ … Η κυβέρνηση τις πασάρει τώρα στους δήμους αλλά οι δήμαρχοι δεν τις θέλουν …

& Προσυνέδριο στη Λάρισα θα κάνει η Νέα Δημοκρατία ενόψει του συνεδρίου του Μαρτίου. Ο λόγος προφανής: τα ποσοστά του κόμματος στη Θεσσαλία εντοπίζονται σε βάθος αμέτρητο …

*Ο Αντώνης Γκουντάρας, δήμαρχος Αγιάς που ξέρει τα κατατόπια της Μελιβοίας, ας βοηθήσει τον Γιάν(ν)η Βαρουφάκη. Χόρτο του θεού ψάχνει ο άνθρωπος …

By Kostas Tolis

