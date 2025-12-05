Περιφέρεια: Μεγάλοι οι όγκοι βροχής στη Θεσσαλία αλλά χωρίς προβλήματα

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τη Θεσσαλία εξελίσσεται η κακοκαιρία Byron, όπως ενημέρωσε το μεσημέρι ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας αντιστράτηγος ε.α. Δημήτρης Μπίκος.

«Είμαστε από προχθές σε πλήρη ετοιμότητα κι έχουμε λάβει όλα τα μέτρα. Ανάλογα με τις προβλέψεις θα κινηθούμε, ενώ έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για να είναι σε ετοιμότητα», είπε ο κ. Μπίκος.

Αναφορικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας σημείωσε ότι η βροχόπτωση «είναι σε αξιοσημείωτα επίπεδα, αλλά όχι σε τέτοια επίπεδα για να δημιουργηθούν προβλήματα», προσθέτοντας ότι η εξέλιξη του φαινομένου συνεχίζεται.

Οι επίφοβες περιοχές είναι τα ανατολικά της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα τα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας. «Το φαινόμενα θα δυναμώσει τις επόμενες ώρες, με μεγάλα ύψη βροχής, αλλά δεν προβλέπονται προβλήματα.

