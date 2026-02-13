Περιφέρεια Θεσσαλίας: Από τον Σουλούκο στον Σίμο το χαρτοφυλάκιο του Πολιτισμού

Με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα αλλάζει χέρια το χαρτοφυλάκιο του Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του Πολιτισμού αφαιρούνται από τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Σουλούκο και μεταφέρονται στον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Βασίλειο Σίμο ο οποίος ήδη κατέχει αυτά της Παιδείας και της Ισότητας.

Στον κ. Σουλούκο παραμένει το χαρτοφυλάκιο του Αθλητισμού.

Ο Βασίλης Σίμος είναι δάσκαλος, γεννημένος το 1967, και μεγαλωμένος στην Κλεισούρα Ελασσόνας.

Είχε και συνδικαλιστική δράση. Σύμφωνα με το βιογραφικό του υπήρξε:

Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Πλάτων» – Θεσσαλονίκη.

Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κωνσταντίνος Κούμας» – Λάρισα (2008–2023).

Αιρετό μέλος στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας (2011–2023).

Αντιπρόσωπος στις Γ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) από το 2010.

