Περιφέρεια : «Η κακοκαιρία ανέδειξε την ανάγκη επίσπευσης των αντιπλημμυρικών έργων από την κυβέρνηση»

Στην ανάγκη επιτάχυνσης των αντιπλημμυρικών έργων από την κυβέρνηση και ιδιαίτερα των φραγμάτων Ενιπέα και Μουζακίου στάθηκε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα στις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την κακοκαιρία «byron». Έργα τα οποία αν ξεκινούσαν εγκαίρως θα βοηθούσαν σημαντικά στη διαχείριση των εκτάκτων καταστάσεων που δημιουργούνται σε έντονα φαινόμενα κακοκαιρίας.

Ο Δημήτρης Κουρέτας από σήμερα τα ξημερώματα μαζί με στενούς του συνεργάτες βρέθηκε στις περιοχές που δοκιμάστηκαν από τα μεγάλα ύψη βροχής και την πίεση που δημιούργησαν κυρίως οι ποταμοί Πηνειός και Ενιπέας.

Πιο συγκεκριμένα επισκέφτηκε τα χωριά των Φαρσάλων Ευύδριο, Υπέρεια και Αμπελιά, τη Νομή Τρικάλων, το Κεραμίδι Καρδίτσας και περιοχές της Φαρκαδόνας, έχοντας στο πλευρό του τον Συντονιστή του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας Δημήτρη Μπίκο, τον Επιθεωρητή του Πυροσβεστικού Σώματος Β.Ε. Αντιστράτηγο Θεοδ. Κοσμίδη, τον Συντονιστή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδος -Θεσσαλίας Παναγ. Κυπριωτέλη και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Να σημειωθεί ότι από την έναρξη της κακοκαιρίας “Byron” μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου έπεσαν τα παρακάτω ύψη βροχής σε χιλιοστά, που παραπέμπουν σε ένα μικρό daniel: Μακρινίτσα 240, Περτούλι 204, Πορταριά 182, Ερέτρια Φαρσάλων 180, Ναρθάκι 170, Νεράιδα Φαρσάλων 150.

Με βάση και την ένταση του φαινομένου, οι περισσότερες υποδομές της Περιφέρειας άντεξαν και τα όποια προβλήματα εντοπίζονται πλέον στην προσωρινή διάβαση που κατασκεύασε η Περιφέρεια στην Αμπελιά Φαρσάλων για να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι μέχρι να κατασκευαστεί από την κυβέρνηση η κανονική (που επλήγη από τον Daniel) και η οποία δεν άντεξε λόγω των ορμητικών νερών που κατέβασε ο Ενιπέας, όπως και στη γέφυρα του Ενιπέα στο Ευύδριο, την οποία επιθεωρεί κλιμάκιο του στρατού για να ελέγξει την στατικότητά της, πριν αποφασισθεί αν και πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία.

Το μεσημέρι σε νέα σύσκεψη που συγκάλεσε στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με όλους τους Αντιπεριφερειάρχες που ήταν στο πεδίο κι αφού ενημερώθηκε από τους διαθέσιμους μετεωρολογικούς σταθμούς και από τα σταθμήμετρα των ποταμών για την εξέλιξη του φαινομένου ο Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε ότι «η κατάσταση κρίνεται ελεγχόμενη, ωστόσο όλος ο μηχανισμός θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς και αύριο Κυριακή αναμένονται νέες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μαγνησίας».

Ο Περιφερειάρχης έκανε ιδιαίτερη μνεία στα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας που συνεχίζουν να βρίσκονται στο πεδίο, ελέγχοντας όλες τις υποδομές καθώς και στις τοπικές εργοληπτικές εταιρείες οι οποίες συνέδραμαν με προσωπικό και μηχανήματα στις εργασίες-παρεμβάσεις που χρειάστηκε να γίνουν.

Με αφορμή τοπικά ζητήματα που προέκυψαν σε θυροφράγματα και Ταμιευτήρες τόνισε τέλος την αναγκαιότητα πλήρους λειτουργίας του ΟΔΥΘ, ο οποίος έχει αρμοδιότητες στα θέματα αυτά.