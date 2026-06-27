Περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτές στα Κέντρα Υγείας το 2025 – Η εικόνα στις δομές της Θεσσαλίας

Η ετήσια απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει αύξηση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την απογραφή των Κέντρων Υγείας και των λοιπών μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για το έτος 2025, που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, η Θεσσαλία κατέγραψε θετική μεταβολή τόσο στο ιατρικό όσο και στο νοσηλευτικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, το ιατρικό προσωπικό αυξήθηκε από 274 εργαζόμενους το 2024 σε 276 το 2025, σημειώνοντας αύξηση 0,7%. Παράλληλα, το νοσηλευτικό προσωπικό ενισχύθηκε από 466 σε 475 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση 1,9%, σε μια περίοδο κατά την οποία σε πανελλαδικό επίπεδο το νοσηλευτικό προσωπικό εμφάνισε συνολική μείωση κατά 1,0%. Επιπλέον, το προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων αυξήθηκε από 201 σε 207 εργαζόμενους (+3,0%).

Συνολικά, στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας υπηρετούσαν το 2025 833 ιατροί, 759 νοσηλευτές και 654 εργαζόμενοι λοιπών ειδικοτήτων, δηλαδή συνολικά 2.246 εργαζόμενοι στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που υπάγονται στην ΥΠΕ.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας, τα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας ενισχύθηκαν σε ανθρώπινο δυναμικό το 2025.

Η αύξηση τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής.

Tάσος Πλέντζας – trikalaenimerosi.gr