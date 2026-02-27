Περιοδεία του υπουργού Υποδομών στα εργοτάξια του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, επισκέφθηκε τα εργοτάξια του Βόρειου Τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου.

Κατά την άφιξή του στην περιοχή μας τον Υπουργό υποδέχθηκαν Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μετεώρων, καθώς ο δήμαρχος Δήμου Μετεώρων απουσιάζει στην Αθήνα λόγω προγραμματισμένων υποχρεώσεων. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, χθες είχε προηγηθεί συνάντηση του δημάρχου με τον Υπουργό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την πρόοδο του έργου και τις παρεμβάσεις που συνδέονται με την ευρύτερη περιοχή.

Νικόλαος Γκιάτας (Μούρης), stagonnews.gr