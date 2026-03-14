Παρολίγον αυτοκτονία Τρικαλινού εκπαιδευτικού στα νερά του Πηνειού

Ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός τη νύχτα της Παρασκευής από τα νερά του Πηνειού κοντά στην Φωτάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το trikalavoice.gr ο 56χρονος επικοινώνησε με συναδέλφους του το βράδυ της Παρασκευής γνωστοποιώντας τους την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ στους δικούς του φέρεται να είπε ότι θα βουτήξει στο ποτάμι που ρέει δίπλα απ’ το χωριό όπου διαμένει.

Ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, άντρες της οποίας έφτασαν στο σημείο και βρήκαν στις όχθες του Πηνειού τις παντόφλες του. Ενημέρωσαν με τη σειρά τους, τους προέδρους των Κοινοτήτων να έχουν το νου τους οι κάτοικοι, αν ακούσουν φωνές ή δουν κάτι, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή της ΕΜΑΚ η οποία όμως δεν μπορούσε να επιχειρήσει τη νύχτα.

Περίπου 2 ώρες αργότερα κάτοικοι της Φωτάδας, άκουσαν φωνές, εντόπισαν τον άνδρα και βούτηξαν για να τον βγάλουν έξω σώο, 2 χλμ. από το σημείο που είχε εξαφανιστεί. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ ο 56χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και ενημερώθηκε και η Εισαγγελία.

Ο 56χρονος εκπαιδευτικός αναμένεται να περάσει από ψυχιατρική εξέταση στις αρχές της εβδομάδας.

