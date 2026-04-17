Παρουσιάστηκαν στα Τρίκαλα τα βιβλία του δημοσιογράφου και συγγραφέα Θανάση Λάλα

Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη λόγο, εικόνα και δημιουργία είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν την Πέμπτη 16 Απριλίου στο κτήριο Παπαστεριάδη στα Τρίκαλα, στην παρουσίαση της σειράς βιβλίων «Πίνοντας καφέ με…», που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Αρμός σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος.

Ο χώρος γέμισε από κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον για μια σειρά που φέρνει τη φιλοσοφία πιο κοντά στην καθημερινότητα, μέσα από έναν απλό και οικείο συμβολισμό: τον καφέ.

Στο πάνελ βρέθηκαν οι συγγραφείς Ιωάννης Πλεξίδας, Βασίλης Μπετσάκος και Θανάσης Λάλας, οι οποίοι μίλησαν για τη φιλοσοφία της σειράς, τη διαδικασία της συγγραφής αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες μορφές της σκέψης – από τον Αριστοτέλη μέχρι τον Επίκουρο και τον Σωκράτη – μπορούν να «συνομιλήσουν» με τον σύγχρονο άνθρωπο.

Η βραδιά δεν περιορίστηκε μόνο στον λόγο. Θεατρική ομάδα παρουσίασε ένα ιδιαίτερο δρώμενο εμπνευσμένο από τη σειρά, δίνοντας μια πιο βιωματική διάσταση στη φιλοσοφία και μεταφέροντας στο κοινό τη δύναμη των ιδεών μέσα από την τέχνη.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσία του Θανάση Λάλα, ο οποίος ζωγράφιζε ζωντανά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το χαρακτηριστικό κουτί της σειράς, δημιουργώντας μπροστά στα μάτια του κοινού ένα έργο τέχνης. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία, αλλά και να συνομιλήσουν μαζί του στη συνέχεια, κατά την υπογραφή των βιβλίων.

Μετά το τέλος της παρουσίασης, το κοινό πλησίασε τους δημιουργούς, αντάλλαξε σκέψεις και προμηθεύτηκε τα βιβλία της σειράς, που ξεχωρίζουν για τον σύγχρονο σχεδιασμό τους και την προσιτή προσέγγιση της φιλοσοφίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, αφήνοντας την αίσθηση ότι η φιλοσοφία δεν είναι κάτι μακρινό ή δύσκολο — αλλά κάτι που μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας… ακόμα και μέσα από έναν καφέ.