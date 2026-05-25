Παρουσία Παπαστεργίου έγινε η παρουσίαση των Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής στο Κέντρο Υγείας Πύλης

Την Δευτέρα το πρωί παρουσιάστηκαν προς τα ΜΜΕ, από Κ.Υ. Πύλης, οι υπηρεσίες της επέκτασης του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ), το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0.». Πραγματοποιήθηκε τηλεϊατρική εκτίμηση, με σύνδεση με τα Τακτικά Ιατρεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Φώτη Σερέτη.

Ο Διευθυντής και οι εργαζόμενοι έλαβαν τα συγχαρητήρια τόσο από τον κ. Παπαστεργίου , όσο και από τον κ. Σερέτη για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες Π.Φ.Υ. που παρέχουν προς τους χρήστες υπηρεσιών υγείας.

Ο Συντονιστής Διευθυντής του ΚΥΠ Γιάννης Κουτσονάσιος, ευχαρίστησε τον κ. Παπαστεργίου και τον κ. Σερέτη που επέλεξαν την μονάδα τους για να παρουσιάσουν προς τα ΜΜΕ τις υπηρεσίες της επέκτασης του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ). Η τηλεϊατρική είναι ένα σοβαρό εργαλείο στην φαρέτρα των γιατρών και του προσωπικού της ΠΦΥ που αποβαίνει προς όφελος των πολιτών.