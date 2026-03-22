Παρεμβάσεις του Δήμου Τρικκαίων με αποκατάσταση χώρων και αγροτικών δρόμων στην περιφέρεια

Νέες παρεμβάσεις σε χωριά πραγματοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων. Τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν εργασίες σε χωριά του τομέα Α, με την αντιδήμαρχο Ζωή Παπαναστασίου να επισημαίνει τη σημασία της συνεχούς παρέμβασης προς όφελος των κατοίκων.

Σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων, πραγματοποιήθηκαν:

– Αποκατάσταση δρόμων – αγροτική οδοποιία στη Ζηλευτή

– Καθαριότητα σε δημόσιους χώρους στα Μ. Καλύβια

– Αποκατάσταση φθαρμένων πινακίδων στον κόμβο των Μ. Καλυβίων

– Διάνοιξη καναλιών και ρεμάτων εντός οικισμού, καθώς και αγροτική οδοποιία στο Ρίζωμα

– Διάνοιξη δρόμων σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Αρδάνι και Ρίζωμα

– Διαμόρφωση χώρου αναψυχής στη Χαϊδεμένη

– Διάνοιξη καναλιών στην περιοχή Μπαλκούρας

– Απομάκρυνση ογκωδών απορριμμάτων στο Μεγαλοχώρι

Οι εργασίες συνεχίζονται βάσει προγραμματισμού, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών και των αγροτών στα χωριά.

