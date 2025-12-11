Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες των Τρικάλων – Πανελλαδική το Σάββατο στη Νίκαια

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες των Τρικάλων και της Καρδίτσας που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν το ερχόμενο Σάββατο στη συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας για τον συντονισμό των δράσεών τους.

Στο πλευρό τους βρίσκονται, με παρουσία και στον χώρο κάθε μέρα, εργατικά συνδικάτα, φοιτητικοί και συνταξιουχικοί σύλλογοι, λαϊκοί φορείς και σωματεία.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως συζητούν και αποφασίζουν κατά τη διάρκεια των καθημερινών συνελεύσεων που γίνονται στον χώρο των μπλόκων.