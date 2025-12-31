Παραμένουν σταθερά τα δημοτικά τέλη – Στα 83 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Τρία βασικά στοιχεία εμπεριείχε η τοποθέτηση του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά στη συζήτηση του προϋπολογισμού και του προγράμματος τεχνικών έργων του Δήμου Τρικκαίων για το 2026. Ότι αυτός ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με αναπτυξιακό πρόσημο, σε ρεαλιστικό περιβάλλον και υπεύθυνη στάση απέναντι στους δημότες.

Το βράδυ της 30ης Δεκεμβρίου 2025 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων συζήτησε τον προϋπολογισμό των σχεδόν 83 εκ. €.

Μαζί με τον προϋπολογισμό του 2026 και το πρόγραμμα έργων, συζητήθηκε και ο ισολογισμός του 2025.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Σακκάς εξήγησε ότι:

Ο προϋπολογισμός έχει αναπτυξιακό πρόσημο, παρά τη γενικευμένη αβεβαιότητα, τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες και τις συνεχείς αλλαγές στο χρηματοδοτικό περιβάλλον της Αυτοδιοίκησης

Το τεχνικό πρόγραμμα υλοποιεί τη στρατηγική των έργων υποδομών, των παρεμβάσεων για βελτίωση της καθημερινότητας, των δράσεων με κοινωνικό – περιβαλλοντικό αποτύπωμα, των βάσεων για το μέλλον

Για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Τρικκαίων δεν αυξάνει τα δημοτικά Τέλη, παρά το οικονομικό περιβάλλον, ως σταθερή επιλογή στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Ο Δήμος Τρικκαίων διασφαλίζει τη νομιμότητα, τη χρηστή διαχείριση και τη βιωσιμότητα των οικονομικών του, με δεδομένες τις αλλαγές που επιφέρει το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για τους Δήμους

Αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για έργα και παρεμβάσεις

Ο Δήμος Τρικκαίων επιλέγει τον δρόμο της συνέπειας, της ευθύνης και της προοπτικής

Η οικονομική σταθερότητα οφείλεται σε πολιτικές επιλογές της δημοτικής αρχής και όχι σε συγκυρίες

Η αντιδήμαρχος Οικονομικών

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Σοφία Αλεστά επεσήμανε ότι «ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2026 αποτελεί ένα ρεαλιστικό, ισορροπημένο και κοινωνικά προσανατολισμένο εργαλείο διοίκησης, που λαμβάνει υπόψη τόσο τις δημοσιονομικές συνθήκες όσο και τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας, καθώς πρόκειται, για τον σχεδιασμό της διοίκησης για το επόμενο οικονομικό έτος». Και συμπλήρωσε ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει «στοχευμένα τεχνικά έργα, παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης υποδομών, έργα με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των δημοτών».

