Παραμένουν αποκλεισμένα χωριά του Ασπροποτάμου – Στην κυκλοφορία η γέφυρα “Τσίτος”

Μετρούν τις πληγές τους στα ορεινά της Καλαμπάκας μετά την έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Χωριά παραμένουν αποκλεισμένα με τον μηχανισμό του Δήμου Μετεώρων να βρίσκεται σε επιφυλακή έχοντας και τη συνδρομή της Π.Ε. Τρικάλων.

Στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της δημοτικής αρχής αναφέρονται τα εξής:

“Από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τα ορεινά τμήματα του Δήμου Μετεώρων προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην προσβασιμότητα οικισμών της περιοχής του Ασπροποτάμου.

Ο Δήμος Μετεώρων, σε στενή συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, κινητοποιήθηκε άμεσα και επιχειρεί με μηχανήματα έργου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Ο δημοτικός μηχανισμός παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σε πλήρη επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και επεμβαίνοντας όπου χρειάστηκε.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ενημέρωσης του Δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου προς την Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, δόθηκε η πρόσβαση από τη γέφυρα «ΤΣΙΤΟΣ» προς την Καστανιά, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα διέλευσης προς την περιοχή. Παραμένουν αποκλεισμένα χωριά του Ασπροποτάμου.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται αδιάκοπα, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ασφάλεια των δημοτών και τη διαφύλαξη των περιουσιών τους.

Ο Δήμος Μετεώρων παραμένει σε εγρήγορση και ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη”.

trikalaenimerosi.gr