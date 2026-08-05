Παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης στα Τρίκαλα – Σταθερά σε υψηλά επίπεδα

Πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο εξακολουθεί να βρίσκεται η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα Τρίκαλα με τους οδηγούς να συνεχίζουν να επιβαρύνονται σημαντικά για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων τους.

Με βάση το επίσημο ημερήσιο δελτίο της Τρίτης 4 Αυγούστου 2026, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,025 ευρώ ανά λίτρο.

Παράλληλα:

Η αμόλυβδη 100 οκτανίων ανήλθε στα 2,234 ευρώ ανά λίτρο .

. Το diesel κίνησης διαμορφώθηκε στα 2,070 ευρώ ανά λίτρο .

. Το υγραέριο κίνησης έφτασε τα 0,955 ευρώ ανά λίτρο.

Για ένα όχημα με ρεζερβουάρ 50 λίτρων, ένα πλήρες γέμισμα κοστίζει πλέον περισσότερα από 100 ευρώ, γεγονός που οδηγεί πολλούς οδηγούς σε περιορισμό των μετακινήσεών τους ή σε αναζήτηση των οικονομικότερων πρατηρίων.

Οι επαγγελματίες του κλάδου εκτιμούν ότι η πορεία των τιμών τις επόμενες εβδομάδες θα εξαρτηθεί κυρίως από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις εξελίξεις στις αγορές ενέργειας.

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr