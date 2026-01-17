Παραμένει “Θεσσαλάρχης” Πυροσβεστικής ο Αν. Καρατζάς

Στο πλαίσιο των τακτικών κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2026, ο Αριπύραρχος Αναστάσιος Καρατζάς παραμένει στη διοίκηση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας.

Eπίσης διατηρείται στη θέση του διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας ο πύραρχος Γεώργιος Βαρδάτσικος, ενώ διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαγνησίας τοποθετείται ο μέχρι χθες διοικητής της 8ης ΕΜΑΚ Λάρισας, πύραρχος Κώστας Μπαλαντίνας.

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσίας Καρδίτσας τοποθετήθηκε ο πύραρχος Ευάγγελος Αρβυθάς και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων διατηρείται ο Λαρισαίος πύραρχος Ιωάννης Λιάπης.