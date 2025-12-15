Παραλίγο να βρεθεί στα νερά του Ληθαίου – Το οδηγούσε 86χρονος

Τυχερός στάθηκε το πρωί της Δευτέρας ένας ηλικιωμένος οδηγός που κινούνταν στην καρδιά της πόλης των Τρικάλων. Ο 86χρονος, που οδηγούσε το φορτηγάκι κατά μήκος της οδού Καλαμάτας, για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κινδυνεύοντας να βρεθεί εντός του Ληθαίου ποταμού.

Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές καθώς το αυτοκίνητο, ευτυχώς κόλλησε στο πεζοδρόμιο και δεν κατηφόρισε στην όχθη.

Από το ατύχημα δεν κινδύνεψε ο οδηγός του οχήματος, ούτε κάποιος πεζός.

Το αυτοκίνητο παρέμεινε στο σημείο για αρκετή ώρα μέχρι να αποκολληθεί από ειδικό γερανοφόρο μηχάνημα.

