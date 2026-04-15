Παραιτήθηκε από συνεργάτιδα της Αντιπεριφερειάρχη Χρύσας Ντιντή η Παναγιώτα Δριτσέλη

Την παραίτησή της από τη θέση που κατείχε στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων υπέβαλε η Παναγιώτα Δριτσέλη, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε αναλάβει καθήκοντα ειδικής συνεργάτιδας στο πλευρό της αντιπεριφερειάρχη Χρύσα Ντιντή, συμμετέχοντας στο έργο της Περιφέρειας.

Το βιογραφικό της

Η Παναγιώτα Δριτσέλη έχει σπουδάσει Οικονομικά, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Διοίκησης. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, ενώ από νωρίς δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της πολιτικής.

Εξελέγη βουλευτής Τρικάλων με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2012 και επανεξελέγη το 2015, συμμετέχοντας ενεργά στο κοινοβουλευτικό έργο, κυρίως σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, υπήρξε μέλος επιτροπών της Βουλής και ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και στήριξης της τοπικής οικονομίας.

