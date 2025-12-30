“Παράπονα” Παπαστεργίου για κάπνισμα και μηχανάκια στα Τρίκαλα

Δεν το συνηθίζει ο υπουργός ψηφιακής Διακυβέρνησης να είναι επικριτικός για θέματα που άπτονται του Δήμου Τρικκαίων. Πόσω μάλλον όταν δήμαρχος είναι ένας δικός του άνθρωπος όπως ο Νίκος Σακκάς.

Αυτό ενδεχομένως προσδίδει μεγαλύτερη αξία στις δηλώσεις που έκανε σήμερα στην εκπομπή της Ευαγγελίας Σωτηρίου, στην Ραδιοφωνική Λέσχη.

Όταν ρωτήθηκε «τι τον ενοχλεί στην πόλη» στάθηκε σε δύο θέματα: Στο κάπνισμα στα καταστήματα, «καθώς οι έλεγχοι έχουν χαλαρώσει και κάποιοι ανεβάζουν φωτογραφίες ακόμα και στα σόσιαλ», και στα «μηχανάκια στους πεζόδρομους» όπου είναι αλήθεια πως κάποιοι ντελιβεράδες κυκλοφορούν με ταχύτητες ασφάλτου.

Είναι μια καλή ευκαιρία οι δηλώσεις του υπουργού να πιάσουν τόπο και να διορθωθεί η κατάσταση. Άλλωστε δεν έκανε κάτι περισσότερο από το να σχολιάσει την τρέχουσα πραγματικότητα…

Κ.Τ. trikalaenimerosi.gr