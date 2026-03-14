Παπαστεργίου: Το Gov.gr Wallet στον δρόμο προς το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι

Η Ελλάδα προετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα στην ψηφιακή ταυτότητα των πολιτών, προσαρμόζοντας το Gov.gr Wallet στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι Ταυτότητας (EUDI Wallet). Με στοχευμένες τεχνολογικές αναβαθμίσεις και θεσμικές πρωτοβουλίες, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης προχωρά στην πλήρη εναρμόνιση της ελληνικής εφαρμογής με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ψηφιακής ταυτοποίησης για εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Gov.gr Wallet αποτελεί ήδη μία από τις πιο ολοκληρωμένες εφαρμογές ψηφιακής ταυτότητας στην Ευρώπη. Έχει υιοθετηθεί ευρέως από τους πολίτες και σήμερα φιλοξενεί περισσότερα από 20 ψηφιακά έγγραφα και λειτουργίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το ψηφιακό δελτίο ταυτότητας, η άδεια οδήγησης, καθώς και δυνατότητες ψηφιακής ταυτοποίησης για την είσοδο φιλάθλων σε αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Η εφαρμογή ενσωματώνει επίσης τον ευρωπαϊκό μηχανισμό επιβεβαίωσης ηλικίας, που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι, επιτρέποντας την επαλήθευση ότι ένας χρήστης -για παράδειγμα- είναι άνω των 18 ετών χωρίς αποκάλυψη περιττών προσωπικών στοιχείων. Παράλληλα, μέσω της «Θυρίδας Πολίτη» οι πολίτες μπορούν να έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε επίσημα έγγραφα και ειδοποιήσεις της δημόσιας διοίκησης, ενώ στην εφαρμογή έχει ενσωματωθεί και ο ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης mAigov.

Σημαντικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός διασυνοριακού ψηφιακού οικοσυστήματος αποτέλεσε η διασύνδεση του Gov.gr Wallet με το κυπριακό ψηφιακό πορτοφόλι «Ψηφιακός Πολίτης». Ελλάδα και Κύπρος έγιναν τα πρώτα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχώρησαν σε τέτοια συνεργασία, επιτρέποντας τη χρήση ψηφιακής ταυτότητας και άδειας οδήγησης μεταξύ των δύο χωρών. Η πρακτική αυτή λειτουργεί ως πρότυπο διαλειτουργικότητας για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και προσφέρει πολύτιμη εμπειρία για την ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών.

«Το EUDI Wallet αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά σε μια ενιαία, ασφαλή και αξιόπιστη ψηφιακή πραγματικότητα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να επιδεικνύουν την ταυτότητά τους, να ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό, να εγγράφονται σε πανεπιστήμιο ή να πραγματοποιούν check-in σε ξενοδοχείο σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθείας από το κινητό τους τηλέφωνο. Ως χώρα βρισκόμαστε ήδη σε προχωρημένο στάδιο αυτής της μετάβασης, έχοντας αναπτύξει το Gov.gr Wallet, ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα ψηφιακά πορτοφόλια δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη. Μάλιστα, η Ελλάδα και η Κύπρος ανοίξαμε τον δρόμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς γίναμε τα πρώτα κράτη-μέλη που προχώρησαν στη διασύνδεση των ψηφιακών πορτοφολιών τους. Μέσα από τη συνεχή ενίσχυση και αναβάθμιση του Gov.gr Wallet προετοιμάζουμε το επόμενο βήμα, ώστε να εξελιχθεί σε πλήρως συμβατό Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι. Η πορεία αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή μας να επενδύουμε συστηματικά σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες και διασφαλίζοντας ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού ψηφιακού μέλλοντος», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι Ταυτότητας αναμένεται να μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο πολίτες και επιχειρήσεις πραγματοποιούν καθημερινές συναλλαγές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από μία ενιαία εφαρμογή, οι χρήστες θα μπορούν να αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν ψηφιακά έγγραφα όπως ταυτότητα, άδεια οδήγησης, πτυχία, πιστοποιητικά και κάρτες υγείας, τα οποία θα αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη-μέλη.

Οι δυνατότητες εφαρμογής του ευρωπαϊκού πορτοφολιού εκτείνονται σε πολλούς τομείς της οικονομίας και της καθημερινότητας. Στον τουρισμό, θα επιτρέπεται το ψηφιακό check-in σε ξενοδοχεία χωρίς επίδειξη φυσικών εγγράφων, καθώς και η ταχύτερη επιβίβαση σε πλοία ή αεροπλάνα. Στον τομέα της εκπαίδευσης θα διευκολύνεται η αναγνώριση πτυχίων και η εγγραφή φοιτητών σε προγράμματα Erasmus, ενώ στην υγεία θα υποστηρίζεται η χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών και καρτών υγείας για πολίτες που ταξιδεύουν ή διαμένουν σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει και για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2027 οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα υποχρεούνται να αποδέχονται το ψηφιακό πορτοφόλι για διαδικασίες ταυτοποίησης πελατών (Know Your Customer – KYC), απλοποιώντας σημαντικά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και άλλες συναλλαγές εξ αποστάσεως.

Στην ανάπτυξη και τις δοκιμές των νέων δυνατοτήτων συμμετέχει ενεργά και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων έχει λάβει μέρος σε πιλοτικές εφαρμογές που δοκιμάζουν τη χρήση ψηφιακών διαπιστευτηρίων για την αγορά εισιτηρίων και την επιβίβαση σε πλοία στις Κυκλάδες, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων που εξετάζουν τις πρακτικές εφαρμογές του EUDI Wallet.

Με το Gov.gr Wallet να αποτελεί ήδη ένα ώριμο ψηφιακό εργαλείο και με την εμπειρία από τις πρώτες διασυνοριακές συνεργασίες, η Ελλάδα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στην πορεία υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πορτοφολιού Ταυτότητας, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της νέας ψηφιακής πραγματικότητας στην Ευρώπη.

Γ. Χατζηδοπαυλάκης (ΑΠΕ-ΜΠΕ)