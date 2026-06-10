Παπαστεργίου: Το gov.gr εξοικονόμησε 312 εκατ. ευρώ – Μείωσε τον χρόνο κατά 88% για πολίτες και επιχειρήσεις

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε ότι στα έξι χρόνια παρουσίας του, το gov.gr έχει μειώσει κατά πολύ τον χρόνο διαδικασιών που χρειαζόταν σε πολίτες και επιχειρήσεις προκειμένου να εξυπηρετηθούν σωστά οι πρώτοι.

Με αφορμή την εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!», ο Δ. Παπαστεργίου τόνισε σε δηλώσεις του ότι η πλατφόρμα έχει βοηθήσει σημαντικά τους πολίτες, καθώς έχει αντιμετωπιστεί σε σημαντικό βαθμό το «αγκάθι» της γραφειοκρατίας.

«Πολίτες έχουν κερδίσει το δικαίωμα να μην πηγαίνουν σε μια δημόσια υπηρεσία, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι κάνουν τη δουλειά τους πιο γρήγορα και με ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός και πρόσθεσε πως η απλούστευση και η ψηφιοποίηση όλων αυτών των υπηρεσιών εξοικονόμησε 312 εκατ. ευρώ, ενώ ο χρόνος των διαδικασιών μειώθηκε κατά 88% για πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ για τη δημόσια διοίκηση προσεγγίζει το 98%.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η εξέλιξη του gov.gr για αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων. Στην εκδήλωση τονίστηκε ότι πρώτη φορά έχει προσωποποιημένη πληροφόρηση με τα ραντεβού του και τις υπηρεσίες που συχνά επισκέπτεται, όπως σε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η κυβέρνηση, ο πολίτης έχει ενιαία πολυκαναλική εξυπηρέτηση, είτε απευθύνεται σε ΚΕΠ, είτε στο GOV, είτε τηλεφωνικά, είτε με Chatbot. Στο μέλλον θα γίνεται και εξυπηρέτηση με αναγνώριση φωνής. Επίσης, μέσα από το CRM θα τρέχουν καμπάνιες, όπως αυτή του Youth.gr.

newsit.gr