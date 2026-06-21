Παπαστεργίου: Πάνω από 175.000 πολίτες έχουν επισκεφτεί την πλατφόρμα PosoKanei

Περισσότεροι από 175.000 πολίτες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ή επισκεφθεί το PosoKanei, την ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών που δημιούργησε το υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο να προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων.

Η ανταπόκριση των πρώτων εβδομάδων λειτουργίας της δεν είναι τυχαία. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των βασικών αγαθών εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης προϊόντων και τιμών μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ απαντά σε μια ανάγκη που μέχρι σήμερα καλυπτόταν αποσπασματικά.

Μέχρι πρόσφατα, ένας καταναλωτής που επιθυμούσε να συγκρίνει το κόστος των αγορών του έπρεπε να επισκεφθεί ξεχωριστά τα ηλεκτρονικά καταστήματα διαφορετικών αλυσίδων, να αναζητήσει τα ίδια προϊόντα και να υπολογίσει μόνος του το συνολικό κόστος. Η διαδικασία απαιτούσε χρόνο και συχνά καθιστούσε δύσκολη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Το PosoKanei επιχειρεί να συγκεντρώσει αυτή την πληροφορία σε ένα ενιαίο περιβάλλον, επιτρέποντας στον χρήστη να γνωρίζει όχι μόνο πόσο κοστίζει ένα προϊόν, αλλά και πόσο θα κοστίσει συνολικά το καλάθι των αγορών του πριν ακόμη επισκεφθεί το κατάστημα.

** Τι είναι το PosoKanei **

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω του posokanei.gov.gr, καθώς και μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές Android και iOS.

Πρόκειται για ένα εργαλείο αναζήτησης και σύγκρισης τιμών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν τιμές ανά αλυσίδα λιανικής, να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών στον χρόνο και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω προσωπικών λιστών.

Δεν λειτουργεί ως ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν πραγματοποιούνται αγορές μέσα από την πλατφόρμα. Ο ρόλος της είναι αποκλειστικά ενημερωτικός και συγκριτικός.

** Τι βρίσκει ο χρήστης μέσα στην εφαρμογή **

Σήμερα η βάση δεδομένων περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων, επώνυμων αλλά και ιδιωτικής ετικέτας, οι οποίοι ανανεώνονται και εμπλουτίζονται συνεχώς.

Τα προϊόντα κατανέμονται σε έξι βασικές κατηγορίες:

Τρόφιμα

Ποτά

Προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Προϊόντα καθαριότητας

Βρεφικά είδη

Προϊόντα για κατοικίδια

Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι τα τρόφιμα με 4.810 προϊόντα, ενώ συνολικά οι κωδικοί οργανώνονται σε 36 υποκατηγορίες που καλύπτουν από ζυμαρικά, όσπρια και γαλακτοκομικά μέχρι απορρυπαντικά, χαρτικά και προϊόντα στοματικής υγιεινής.

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ένα προϊόν είτε πληκτρολογώντας την ονομασία του είτε μέσω barcode. Στην εφαρμογή για κινητά υπάρχει δυνατότητα σάρωσης του γραμμωτού κώδικα, ώστε η αναζήτηση να πραγματοποιείται άμεσα.

** Από ποιες αλυσίδες προέρχονται οι τιμές **

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει στοιχεία από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market In και Lidl.

Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται με δύο τρόπους: είτε μέσω απευθείας παροχής στοιχείων από τις ίδιες τις αλυσίδες είτε μέσω αυτοματοποιημένης άντλησης πληροφοριών από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα.

Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης έχει πρόσβαση σε επικαιροποιημένα στοιχεία χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί ξεχωριστά κάθε ιστοσελίδα.

** Γιατί η σύγκριση τιμών μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη **

Η βασική αξία της πλατφόρμας δεν βρίσκεται απλώς στην προβολή των τιμών. Βρίσκεται στην οργάνωση της πληροφορίας.

Ο καταναλωτής μπορεί να διαπιστώσει εάν ένα προϊόν που αγοράζει συστηματικά διατίθεται φθηνότερα σε άλλη αλυσίδα, να συγκρίνει το κόστος πολλών προϊόντων ταυτόχρονα και να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα για τις διαφορές που υπάρχουν στην αγορά.

Σε ένα νοικοκυριό που πραγματοποιεί σταθερές εβδομαδιαίες αγορές, ακόμη και μικρές αποκλίσεις σε βασικά προϊόντα μπορούν σε βάθος μηνών να μεταφραστούν σε υπολογίσιμη εξοικονόμηση.

Παράλληλα, η ύπαρξη μιας ενιαίας βάσης δεδομένων μειώνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή πληροφοριών και επιτρέπει τη λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Η φιλοσοφία πίσω από την ανάπτυξη της πλατφόρμας στηρίζεται ακριβώς σε αυτή τη λογική της αξιοποίησης της τεχνολογίας για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, «το PosoKanei είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία δίνει πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και η ακρίβεια είναι ένα από τα σημαντικότερα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εφαρμογή προσφέρει άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις τιμές χιλιάδων προϊόντων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη δυνατότητα σύγκρισης πριν από κάθε αγορά. Ο υπουργός σημειώνει ακόμη ότι η πλατφόρμα βασίζεται σε cloud υποδομές και σε συνεχή επικαιροποίηση των δεδομένων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο γεγονός ότι αναπτύχθηκε από ελληνική startup με έδρα την Πτολεμαΐδα, στοιχείο που -όπως αναφέρει- καταδεικνύει ότι η καινοτομία μπορεί να παράγεται σε κάθε περιοχή της χώρας.

** Το ψηφιακό καλάθι που δείχνει το πραγματικό κόστος **

Η λειτουργία που ενδέχεται να έχει τη μεγαλύτερη πρακτική αξία για τους χρήστες είναι η δημιουργία προσωπικών λιστών αγορών.

Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έως πέντε διαφορετικές λίστες και να προσθέσει μέχρι πενήντα προϊόντα σε καθεμία. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να ορίσει συγκεκριμένες ποσότητες για κάθε προϊόν.

Με βάση αυτές τις επιλογές, το σύστημα υπολογίζει το συνολικό κόστος του καλαθιού στις αλυσίδες που διαθέτουν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η διαφορά είναι ουσιαστική. Ο καταναλωτής δεν συγκρίνει μεμονωμένες τιμές αλλά το πραγματικό ποσό που θα πληρώσει στο ταμείο.

Έτσι μπορεί να διαπιστώσει αν τον συμφέρει να πραγματοποιήσει το σύνολο των αγορών του σε μία αλυσίδα ή αν η εξοικονόμηση προκύπτει από διαφορετικές επιλογές προϊόντων.

** “Ψάξε μου φθηνότερα”: Όταν η εφαρμογή προτείνει εναλλακτικές **

Μία από τις λειτουργίες που μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο τη συνολική δαπάνη είναι η επιλογή «Ψάξε μου φθηνότερα».

Η πλατφόρμα προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές μέσα στην ίδια κατηγορία προϊόντων, επιτρέποντας στον χρήστη να εξετάσει λύσεις που ενδεχομένως δεν είχε εντοπίσει μόνος του.

Η σύγκριση δεν γίνεται με πλήρη αντιστοίχιση όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ωστόσο προσφέρει ένα χρήσιμο σημείο εκκίνησης για όσους επιδιώκουν να περιορίσουν το κόστος των αγορών τους χωρίς να αλλάξουν σημαντικά τις καταναλωτικές τους συνήθειες.

** Η αξία του ιστορικού τιμών **

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της πλατφόρμας είναι η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης των τιμών κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

Το ιστορικό τιμών επιτρέπει στον χρήστη να διαπιστώσει αν μια προσφορά είναι πράγματι ελκυστική ή αν η τιμή ενός προϊόντος βρίσκεται κοντά στα επίπεδα στα οποία κινείται συνήθως.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το πληροφοριακό πλεονέκτημα που διαθέτει ο πωλητής και ενισχύεται η δυνατότητα του καταναλωτή να αξιολογεί πιο αντικειμενικά τις προσφορές της αγοράς.

** Σύγκριση και με το εξωτερικό **

Όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το PosoKanei εμφανίζει και τιμές από ευρωπαϊκές αγορές.

Σήμερα καλύπτονται κυρίως αλυσίδες λιανικής σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.

Η δυνατότητα αυτή δεν προσφέρεται για απλουστευμένες συγκρίσεις, καθώς κάθε αγορά λειτουργεί με διαφορετικό φορολογικό και εμπορικό πλαίσιο. Ωστόσο, δίνει στους πολίτες μια ευρύτερη εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη ανακοινώσει ότι η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους κωδικούς, πρόσθετες κατηγορίες προϊόντων και νέες πηγές δεδομένων. Στα σχέδια περιλαμβάνεται επίσης η επέκταση της φιλοσοφίας του PosoKanei και στην αγορά ενέργειας.

Η μέχρι σήμερα συμμετοχή περισσότερων από 175.000 χρηστών δείχνει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για εργαλεία που καθιστούν την αγορά περισσότερο διαφανή. Το PosoKanei φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό που υπήρχε επί χρόνια. Να συγκεντρώσει σε ένα σημείο πληροφορίες που μέχρι σήμερα ήταν διάσπαρτες και να δώσει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να γνωρίζει, πριν ξεκινήσει τις αγορές του, όχι μόνο πόσο κοστίζει ένα προϊόν αλλά και ποιο είναι το πραγματικό κόστος των επιλογών του.