Παπαστεργίου: Θέμα ημερών οι αποφάσεις για απαγόρευση πρόσβασης στα social media για ανηλίκους

Στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο υπουργός Ψηφιακής διακυβέρνησης αναφέρθηκε στην εφαρμογή Kids Wallet και την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, τονίζοντας πως η εφαρμογή αυτή θα είναι πλέον υποχρεωτική για τους πωλητές. Παράλληλα, απαιτείται η εγγραφή τους στο μητρώο alto.gov.gr έως τις 16 Απριλίου και αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα ψηφιακά σημεία πώλησης (e-shops).

Σκοπός της είναι να αποτρέψει την πώληση τέτοιων προϊόντων σε ανηλίκους, καθώς και να περιορίσει τη χρήση ψεύτικων ταυτοτήτων σε κέντρα διασκέδασης. Ακόμη, υπάρχει και η πλατφόρμα events.gov.gr, η οποία απαιτεί την προδήλωση σχολικών εκδηλώσεων σε κέντρα διασκέδασης, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο και αποτρέποντας την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους.

Ως προς την απαγόρευση των social media για τους κάτω των 15 ετών, είπε: «Η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας πρωθυπουργός μιλήσανε πανευρωπαϊκά για την ανάγκη λήψης μέτρων. Δεν είναι λογικό τα παιδιά μας να κοιμούνται με τα social media αγκαλιά, δεν είναι λογικό να ζούνε στον ψηφιακό και όχι στον αναλογικό κόσμο. Μελετώνται τα μέτρα προκειμένου να είναι συμβατά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις».

«Δεν μπορεί η Ελλάδα να βάλει συγκεκριμένες ποινές, μόνο εκείνη συγκεκριμένα μέτρα. Θα πρέπει να εναρμονιστεί με τη νομοθεσία πανευρωπαϊκά. Θα πρέπει κεντρικά αυτά να εφαρμοστούν και επίσης ένα πολύ σημαντικό είναι πώς, πού εφαρμόζονται οι ποινές. Εφαρμόζονται στην ευρωπαϊκή χώρα που έχει έδρα η πλατφόρμα, που είναι η Ιρλανδία. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε προκειμένου να βγουν ανακοινώσεις, αλλά να έχουν και αντίκρισμα την άλλη μέρα το πρωί. Να είναι συμβατές με την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

«Σήμερα η πληροφορία υπάρχει, υπάρχει παντού, υπάρχουν όλες οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Τα παιδιά θα πρέπει να καταλάβουν πού βρίσκεται το ψέμα και πού βρίσκεται η αλήθεια. Άρα αυτός είναι ο σκοπός, να αναπτύξουμε περαιτέρω την κριτική ικανότητα των παιδιών». Όπως σημείωσε ο κος Παπαστεργίου, οι πλατφόρμες θα έπρεπε να έχουν συμμορφωθεί και να θέτουν όρια βάσει ηλικίας, καθώς μπορούν να ανιχνεύσουν την πραγματική ηλικία των χρηστών.

Για τις έξυπνες κάμερες ανέφερε ότι είναι πλέον έτοιμες να τεθούν σε λειτουργία, με το μεγαλύτερο βάρος να αφορά τον διοικητικό φόρτο λειτουργίας που καλείται να σηκώσει η Ελληνική Αστυνομία, όπως η πιστοποίηση και η διαχείριση ενστάσεων. «Ανά πάσα στιγμή, μέσα στις επόμενες μέρες, είμαστε έτοιμοι προκειμένου να κόψουμε κάποιες πολύ κακές συνήθειες. Οι κάμερες δεν μπαίνουν σε μία ευθεία που κάποιος μπορεί να πάει με ασφάλεια, με 90, 100, 120 χλμ. Οι κάμερες μπαίνουν σε διασταυρώσεις και είναι τραγικό αυτό το οποίο βλέπουμε στην παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη», είπε.