Παπαστεργίου: “Η Νέα Δημοκρατία μόνο εγγυάται σύγχρονο κράτος για όλους στην Ελλάδα του 2030”

Μια Ελλάδα που δε φοβάται την Τεχνητή Νοημοσύνη, επενδύει σε νέες υποδομές και μετατρέπει την τεχνολογία σε καθημερινή εξυπηρέτηση για τους πολίτες παρουσίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, ο Υπουργός αποκάλεσε τη Νέα Δημοκρατία «το πιο παλιό, σύγχρονο, μοντέρνο, μεγάλο κόμμα. Και αυτό κάνει τη μεγάλη διαφορά».

Η πρώτη παρέμβαση του Υπουργού έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε θεματική εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το mAigov, ο ψηφιακός βοηθός του gov.gr υπήρξε η πρώτη εφαρμογή της ΤΝ στο Ελληνικό Δημόσιο και από τον Δεκέμβριο του 2023 μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τα 4,4 εκατομμύρια διαλόγους και είναι διαθέσιμο σε 25 γλώσσες.

Παραπέμποντας στην εμφάνιση της Ελλάδας στη Eurovision, ο Υπουργός αξιοποίησε την ατάκα «FERTO», παρουσιάζοντας πρωτοβουλίες και υπηρεσίες με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών: από τον νομικό έλεγχο στο Κτηματολόγιο και τον ψηφιακό βοηθό στο MyHealthApp μέχρι τις νέες κάμερες οδικής ασφάλειας και την άμεση έκδοση ποινικού μητρώου.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις ευρωπαϊκές εξελίξεις για την ΤΝ. Η χώρα επελέγη ως μία από τις επτά πρώτες για τα AI Factories, κατασκευάζει στο Λαύριο τον εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟ», προχωρά τις διαδικασίες για δεύτερη εθνική υποδομή στην Κοζάνη και συμμετέχει στη συζήτηση για ακόμη μεγαλύτερες υποδομές μέσω των GigaFactories.

Η αναφορά στο νέο data.gov.gr, την πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων του Δημοσίου, και στις συνεργασίες με OpenAI και Mistral AI συμπλήρωσε την εικόνα μιας χώρας που θέλει να είναι κόμβος δεδομένων και τεχνολογικών εξελίξεων. Η Ελλάδα έχει πλέον ισχυρά πλεονεκτήματα: γεωγραφική θέση, τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ευρωπαϊκή ασφάλεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανθρώπινο δυναμικό. Μάλιστα, η πρόοδος του Ελληνικού Δημοσίου στο ψηφιακό πεδίο και ιδίως στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης ξεπερνά αυτήν του ιδιωτικού τομέα, όπως αποτυπώνεται καθαρά στα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat.

Στη δεύτερη ομιλία του με θέμα το «Σύγχρονο κράτος για όλους στην Ελλάδα του 2030», ο Υπουργός μίλησε για ένα κράτος που σέβεται τον χρόνο του πολίτη και κάνει την εξυπηρέτηση πιο απλή, πιο γρήγορη και πιο ανθρώπινη. Το όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα σύγχρονο κράτος συνδέθηκε με την πρόοδο που έχει γίνει από το 2019 και με τις αλλαγές που πλέον οι πολίτες βλέπουν στην καθημερινότητά τους.

Η έμφαση δόθηκε στους πολίτες που ωφελούνται από την τεχνολογία: στον ασθενή που παίρνει άυλη συνταγή χωρίς μετακίνηση, στον γονιό που δε χάνει ώρες σε ουρές, στον ηλικιωμένο που χρειάζεται πιο απλές υπηρεσίες, στον πολίτη με αναπηρία, στον κάτοικο ενός νησιού ή μιας ορεινής περιοχής. Οι αριθμοί είναι χαρακτηριστικοί. Μόνο τον Απρίλιο, εκδόθηκαν 1.202.670 υπεύθυνες δηλώσεις και 758.377 εξουσιοδοτήσεις, ενώ εκδόθηκαν 8.765.274 άυλες συνταγογραφήσεις και 4.749.250 άυλα παραπεμπτικά. Μέσα στον ίδιο μήνα, κλείστηκαν 1.595.000 ραντεβού μέσω MyHealthApp, ενώ περίπου 240.000 ερωτήματα απαντήθηκαν από το mAigov. Πίσω από κάθε τέτοιον αριθμό υπάρχει ένας πολίτης που γλίτωσε μετακίνηση, αναμονή, χαρτιά και ταλαιπωρία.

Επιπλέον, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων», χάρη στο οποίο 17 μικροδορυφόροι παρέχουν στη χώρα δικά της δεδομένα για την Πολιτική Προστασία, τη γεωργία και το περιβάλλον. Ακόμη, στάθηκε ιδιαιτέρως στην προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, στην εθνική στρατηγική, στα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί και στη θέση που έχει πλέον η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διάλογο για την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στους αλγόριθμους.

Οι δύο παρεμβάσεις ανέδειξαν την ίδια κεντρική ιδέα: από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις μεγάλες υποδομές μέχρι το gov.gr και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν καθημερινά οι πολίτες, η τεχνολογία γίνεται εργαλείο για ένα κράτος πιο κοντά στον άνθρωπο και μια Ελλάδα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην Ευρώπη.

«Αυτή την Ελλάδα χτίζουμε από το 2019. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε να φτάσουμε στο 2030. Με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με σχέδιο, με συνέχεια, με αυτοπεποίθηση, με πίστη στις δυνάμεις της χώρας. Και το πιο σημαντικό: με την πεποίθηση ότι κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση αξίζει πραγματικά όταν κάνει καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη το εγγυάται! Και το αποδεικνύει καθημερινά!», κατέληξε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.