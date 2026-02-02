Παπαστεργίου για Βιολάντα: “Ας αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους” – ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να γνωρίζει

Στην αντεπίθεση πέρασε σήμερα ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου για την εμπλοκή του ονόματός του, ως ηλεκτρολόγου μηχανολόγου, στην πρώτη άδεια της Βιολάντα το 2007. Μάλιστα εγκαλεί ευθέως τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο που, ως μηχανικός, όφειλε, όπως είπε, να γνωρίζει την διαδικασία πριν βγάλει ανακοίνωση.

Αυτά και άλλα από την συνέντευξη του υπουργού στον ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων “Λέσχη 97,6” ο οποίος για τα λεγόμενα του κ. Παπαστεργίου εξέδοσε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Η αντικειμενική εμπλοκή μου το 2007 ήταν στο κομμάτι που με αφορά, τότε που εκκινήθηκε η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, στα ηλεκτρομηχανολογικά. Και τυχαίνει πλέον, ο πρώτος μηχανικός της έκδοσης άδειας να είναι τώρα Υπουργός, και το λέω γιατί εκ των υστέρων έγιναν 7 αναθεωρήσεις και επεκτάσεις της μονάδας, και κανείς σε επίπεδο δημοσιότητας δεν ασχολήθηκε με τους υπολοίπους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που έβγαλε ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα, και μου κάνει εντύπωση το πώς ένα κόμμα που έχει μηχανικό πρόεδρο και οφείλει να γνωρίζει διαδικασίες και ποια είναι τα όρια της ευθύνης και τι κάνει κάθε ειδικότητα μηχανικού σε μια οικοδομική άδεια, βγήκε να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση.

Τότε ως ηλεκτρολόγος μηχανικός πήγα να ασχοληθώ ως όφειλα με τις μελέτες που είχα υπογράψει, και αυτό που δεν λένε αυτοί που προσπαθούν να ρίξουν οποιαδήποτε σκιά είναι ότι οι μελέτες εγκρίθηκαν με επιτόπιους ελέγχους. Και τότε στα σχέδια που ελέγξαμε υπόγειο δεν υπήρχε, και καμία από τις υπηρεσίες δεν είδε κανένα υπόγειο. Αν αργότερα έκανε κάτι ο ιδιοκτήτης, στις επόμενες επτά επεκτάσεις και αναθεωρήσεις, προφανώς θα φαίνεται στις τροποποιήσεις. Υποθετικά ακούγονται πολλά το τελευταίο διάστημα, και νομίζω δεν βοηθάνε τις οικογένειες να μάθουν την αλήθεια. Ας αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και να μάθουμε την πραγματική διάσταση των πραγμάτων.

Τα κίνητρα για να κυκλοφορήσει κάποιος έγγραφα που δείχνουν τις μελέτες και την υπογραφή και το όνομα μου, δεν μπορώ να τα ξέρω, αλλά είναι σίγουρα από συγκεκριμένη πηγή και υπηρεσία, και η ανασφάλεια είναι κακό πράγμα.

Σημασία έχει να ολοκληρωθούν οι έρευνες, να κάνουν οι εμπειρογνώμονες τη δουλειά τους, να βρούνε τη διαρροή και την αιτία.»

