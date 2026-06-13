Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Προς υπογραφή μετά από δέκα χρόνια εξαγγελιών οι φοιτητικές εστίες – Θα διαθέτουν 600 δωμάτια

Έπειτα από πολυετείς καθυστερήσεις, αλλαγές σχεδιασμών και διαδοχικές διαδικασίες ωρίμανσης, φαίνεται πως μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία το μεγάλο έργο δημιουργίας φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τη σύμβαση να βρίσκεται προς υπογραφή από τον όμιλο Aktor.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις φοιτητικής στέγασης στη χώρα, συνολικού ύψους περίπου 116 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά κυρίως την αξιοποίηση του ακινήτου της παλαιάς Βαμβακουργίας Βόλου, ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ, αλλά και την ανάπτυξη επιπλέον εγκαταστάσεων στη Λαμία, σε έκταση συνολικής δόμησης 13.655 τετραγωνικών μέτρων.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία τουλάχιστον 600 σύγχρονων φοιτητικών δωματίων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ 80 δωμάτια θα αποδοθούν στη ΔΥΠΑ ως ανταποδοτικό όφελος για την παραχώρηση του ακινήτου στον Βόλο.

Η υπόθεση των φοιτητικών εστιών αποτελεί διαχρονικό αίτημα για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς εδώ και χρόνια το Ίδρυμα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στέγασης των φοιτητών του, ιδιαίτερα σε πόλεις όπως ο Βόλος και η Λάρισα, όπου η αύξηση των ενοικίων έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για χιλιάδες οικογένειες.

Οι πρώτες συζητήσεις για αξιοποίηση της έκτασης της πρώην Βαμβακουργίας είχαν ξεκινήσει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, ωστόσο το έργο πέρασε από πολλές φάσεις ανασχεδιασμού και γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενώ καθυστερήσεις προκάλεσαν τόσο ζητήματα χρηματοδότησης όσο και οι αλλαγές στο μοντέλο υλοποίησης μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Τελικά, το έργο προχώρησε μέσα από το πρόγραμμα ΣΔΙΤ, με στόχο όχι μόνο τη δημιουργία νέων φοιτητικών κατοικιών αλλά και τη συνολική ανάπλαση ενός εμβληματικού αλλά εγκαταλελειμμένου βιομηχανικού χώρου στον Βόλο, δίνοντας νέα αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή.

Η υπογραφή της σύμβασης θεωρείται πλέον το τελευταίο ουσιαστικό βήμα πριν από την έναρξη των εργασιών, με το έργο να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας όσο και για την ευρύτερη αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών στη Θεσσαλία.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr