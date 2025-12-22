Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Προς διαγραφή 13.000 “αιώνιοι” φοιτητές – Υποβλήθηκαν μόλις 340 ενστάσεις

Μόλις 340 περίπου φοιτητές έχουν ήδη υποβάλλει ενστάσεις κατά των διαγραφών τους από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ταχυδρόμος, οι πρώτοι πίνακες διαγραφών φοιτητών με ισχύ διαπιστωτικής πράξης έχουν ανέβει στις σελίδες των τμημάτων και έως τις 31 Δεκεμβρίου, η πρυτανεία αναμένεται να στείλει τις λίστες στο Υπουργείο Παιδείας. Θα ακολουθήσει η εξέταση των ενστάσεων και τον Απρίλιο θα γίνουν πλέον οι οριστικές διαγραφές που αφορούν σε περίπου 12.000 – 13.000 φοιτητές.

«Αρχικώς είχαμε υπολογίσει ότι οι προς διαγραφή φοιτητές είναι περίπου 15.000. Υπάρχει μία δυσκολία στον υπολογισμό των φοιτητών από το πρώην ΤΕΙ Λάρισας, που πέρασε στο πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και αυτό ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Τελικώς οι διαγραφές που θα γίνουν αφορούν περίπου 12.000 – 13.000 φοιτητές εκ των οποίων οι 330 – 340 έχουν υποβάλλει ενστάσεις. Θα ασχοληθούμε με μία προς μία με τις περιπτώσεις των συγκεκριμένων φοιτητών ώστε να κρατήσουμε όσους περισσότερους μπορέσουμε στο πανεπιστήμιό μας», είπε ο κ. Μπιλλίνης.

Τάσος Πλέντζας, trikalaenimerosi.gr