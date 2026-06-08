Πανελλαδικές 2026: Τέλη Ιουνίου οι βαθμολογίες των υποψηφίων – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου, η διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Ειδικότερα, οι μαθητές θα εξεταστούν στα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και της Οικονομίας, με τα οποία πέφτει η «αυλαία» των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα ΓΕΛ.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών να βρίσκεται σε εξέλιξη και προχωρά με γοργούς ρυθμούς για στα μαθήματα που έδωσαν ήδη οι υποψήφιοι

Με βάση τα δεδομένα το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι βαθμοί των γραπτών θα ανακοινωθούν είτε την Πέμπτη 25 Ιουνίου είτε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Η πρώτη εικόνα από τα βαθμολογικά κέντρα, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι τα θέματα ήταν βατά για τους καλά διαβασμένους μαθητές.

Παρότι στο γνωστό κείμενο η σωστή επεξεργασία του οποίου δίνει βαθμολογίες κοντά στη βάση, δόθηκε θέμα που θεωρείται από τα πάγια SOS των εξετάσεων, οι απαντήσεις απαιτούσαν ευρύτητα γνώσεων από τον υποψήφιο και όχι στεγνή αποστήθιση των σχολίων της ύλης.

Εκτιμάται ότι φέτος θα αυξηθεί ο αριθμός των γραπτών που θα κριθούν με βαθμούς κάτω από τη βάση, ποσοστό που ήδη ήταν μεγάλο και τις προηγούμενες χρονιές

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν:

Σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης όσοι υποψήφιοι το έχουν δηλώσει θα λάβουν SMS στο κινητό τους. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες των σχολείων εμφανίζεται μόνο ο κωδικός υποψηφίου και οι βαθμολογικές επιδόσεις ανά μάθημα.

Θα ακολουθήσει η κατάθεση των μηχανογραφικών

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών θα ακολουθεί η δημοσιοποίηση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ) και το άνοιγμα της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να υπολογίσουν τα μόριά τους και να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ενώ οι βάσεις εισαγωγής αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου.

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από aftodioikisi.gr)