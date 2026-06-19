Πανελλήνιες 2026: Πού θα πέσουν οι Βάσεις – Οι εκτιμήσεις για Νομική, Πολυτεχνείο, Ιατρική

Την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων, με την εικόνα που καταφθάνει από τους διορθωτές να επιβεβαιώνει την αρχική αίσθηση της αυξημένης δυσκολίας. Ο μεγαλύτερος όγκος των υποψηφίων φαίνεται πως έχει εγκλωβιστεί στη βαθμολογική κλίμακα μεταξύ 10 και 15, ενώ ένα εξαιρετικά μεγάλο τμήμα των γραπτών σε κομβικά μαθήματα δεν κατάφερε να πιάσει καν τη βάση.

Παρά το γεγονός ότι μαθήματα όπως η Ιστορία, τα Αρχαία και τα Μαθηματικά καταγράφουν ποσοστά αποτυχίας που αγγίζουν το 50%, οι αναλυτές εκτιμούν πως δεν θα βιώσουμε δραματικές ανατροπές σε σχέση με την περσινή χρονιά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου.

Ο καθοριστικός ρυθμιστής για την εισαγωγή στις πλέον ανταγωνιστικές σχολές θα παραμείνει η δεξαμενή των αριστούχων, η οποία φέτος συρρικνώνεται λόγω των εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων στα κριτήρια βαθμολόγησης. Ένας παράγοντας που αφορά όλους τους υποψηφίους, η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, διατηρείται στα περσινά δεδομένα, με περίπου 15% των μαθητών να γράφει κάτω από τη βάση, καθώς η θεματολογία περί μοναξιάς ήταν αρκετά προσιτή.

Τι δείχνουν τα στοιχεία στο 1ο πεδίο

Οι μαθητές των Ανθρωπιστικών Σπουδών βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές προκλήσεις. Υπολογίζεται πως ένας στους δύο εξεταζόμενους έγραψε κάτω από το δέκα τόσο στα Αρχαία όσο και στην Ιστορία. Ειδικότερα, τα θέματα της Ιστορίας εξέπληξαν αρνητικά εξαιτίας της «αντι-sos» φύσης τους, ενώ τα Αρχαία περιόρισαν αισθητά το ποσοστό όσων μπορούσαν να ξεπεράσουν το 15. Παράλληλα, αν και τα Λατινικά αντιμετωπίστηκαν ως μια πιο βατή εξέταση, τα ποσοστά κάτω από τη βάση αναμένεται να προσεγγίσουν το 30%. Ωστόσο, συγκρίνοντας αυτά τα δεδομένα με το 2025 (47,6% στα Αρχαία, 53% στην Ιστορία, 38% στα Λατινικά), προκύπτει πως η κάμψη των βάσεων θα είναι ήπια, προκαλώντας απλώς ορισμένες πιέσεις στα όρια εισαγωγής των Νομικών Σχολών.

Η εικόνα στο 2ο επιστημονικό πεδίο

Αναμονή επικρατεί για τις βαθμολογίες της Φυσικής, όμως η γενική αίσθηση στις Θετικές Επιστήμες υποδεικνύει σταθερότητα. Στη Χημεία οι επιδόσεις κάτω από τη βάση εκτιμώνται στο 35%, αγγίζοντας σχεδόν το αντίστοιχο περσινό 35,8%. Στα Μαθηματικά, το αντίστοιχο ποσοστό αποτυχίας κυμαίνεται στο 30%. Βάσει αυτών των δεδομένων, οι πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να συγκρατήσουν τα μόρια εισαγωγής στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Οι ανατροπές στο 3ο πεδίο

Το μεγάλο «αγκάθι» για τους υποψηφίους των Επιστημών Υγείας και Ζωής ήταν φέτος η Βιολογία. Παραδοσιακά, οι υποψήφιοι του συγκεκριμένου πεδίου πετυχαίνουν υψηλές βαθμολογίες, αξιοποιώντας την απουσία των Μαθηματικών από τα εξεταζόμενα μαθήματά τους. Φέτος, όμως, η αυξημένη δυσκολία της Βιολογίας αναμένεται να «κόψει» σημαντικό αριθμό αριστούχων, με το 30% των γραπτών να υπολογίζεται κάτω από το δέκα. Αυτή η συνθήκη είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε πτωτική τάση τις βάσεις των Ιατρικών Σχολών. Στον αντίποδα, η Χημεία καταγράφει ελαφρώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με πέρυσι, με το ποσοστό κάτω από τη βάση να πέφτει στο 30% (από 38%).

Ισχυρές πιέσεις στο 4ο πεδίο

Η ανοδική πορεία που κατέγραφαν τα προηγούμενα χρόνια τα τμήματα Οικονομίας και Πληροφορικής φαίνεται πως ανακόπτεται. Το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας αποτέλεσε δυσάρεστη έκπληξη, προετοιμάζοντας το έδαφος για πτώση στις υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου. Παράλληλα, τα Μαθηματικά επιβεβαίωσαν τον τίτλο του «Βατερλό», με τις εκτιμήσεις να θέλουν το 70% των μαθητών να γράφει κάτω από τη βάση, ένα ποσοστό ωστόσο που εμφανίζεται σχεδόν παγιοποιημένο τα τελευταία χρόνια.

Η διαδικασία ενημέρωσης και το μηχανογραφικό

Η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr θα δέχεται εγγραφές μέχρι τις 23 Ιουνίου για τους υποψηφίους που επιθυμούν να λάβουν την αναλυτική βαθμολογία τους και τη σχολή εισαγωγής τους με γραπτό μήνυμα στο κινητό.

Διαφορετικά, η πρόσβαση στα αποτελέσματα θα είναι εφικτή μέσω της ειδικής εφαρμογής results.it.minedu.gov.gr, κάνοντας χρήση του 8ψήφιου κωδικού και των αρχικών γραμμάτων των ονομαστικών στοιχείων του μαθητή (με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες), καθώς και μέσω των έντυπων καταστάσεων στα σχολεία.

Σημαντική προθεσμία αποτελεί η 30η Ιουνίου, μέχρι την οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν απευθυνθεί στο Λύκειό τους για τη δημιουργία κωδικού ασφαλείας (password). Ο κωδικός αυτός είναι απαραίτητος τόσο για την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού Δελτίου, όσο και για το Παράλληλο Μηχανογραφικό που αφορά την εισαγωγή στις Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ), μια διαδικασία ανοιχτή ακόμη και για τους τελειόφοιτους που δεν έλαβαν μέρος στις φετινές εξετάσεις.

huffingtonpost.gr