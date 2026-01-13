Παλαιά και ενεργοβόρα τα περισσότερα Ελληνικά τρακτέρ

Τα τρακτέρ των Ελλήνων αγροτών είναι στη μεγάλη τους πλειονότητα παλαιά και ενεργοβόρα, κάτι που διαδραματίζει βασικό ρόλο στην παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα. Ο ελληνικός στόλος είναι από τους παλαιότερους στην Ευρώπη. Ο αριθμός των τρακτέρ που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα ανέρχεται σε 160.000 μηχανήματα, με ποσοστό άνω του 50% να είναι άνω των 25 ετών, χαμηλής ιπποδύναμης και χωρίς τετρακίνηση. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, η χρήση ενός σύγχρονου τρακτέρ οδηγεί σε αύξηση των εσόδων κατά 10%, μείωση του κόστους της εκμετάλλευσης κατά 18% και αύξηση στο εισόδημα κατά 41%.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ), τα τρακτέρ που χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικές γεωργικές εργασίες υπολογίζεται ότι δεν υπερβαίνουν τις 160.000. Μάλιστα οι καταγεγραμμένες πωλήσεις των μελών του ΣΕΑΜ από το 1985 είναι 130.064 τρακτέρ. Οτιδήποτε παραπάνω είτε έχει εισαχθεί ως μεταχειρισμένο είτε είναι άνω των 40 ετών.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν πως ο στόλος είναι ιδιαίτερα γερασμένος και χαμηλής παραγωγικής δυναμικότητας, καθώς πάνω από το 50% των τρακτέρ στην Ελλάδα είναι άνω των 25 ετών, χαμηλής ιπποδύναμης και χωρίς τετρακίνηση. Την εικόνα αυτή επιβαρύνει ο εξαιρετικά χαμηλός ρυθμός ανανέωσης: την τελευταία δεκαετία πωλούνται κατά μέσον όρο 2.000 τρακτέρ ετησίως, γεγονός που αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό αντικατάστασης περί του 1% τον χρόνο, όταν στην Ε.Ε. ο αριθμός αυτός είναι πάνω από 5%.

Γιατί είναι σημαντικά όλα αυτά; Μα γιατί η χρήση σύγχρονων μηχανημάτων οδηγεί σε βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής. Ειδικοί αναφέρουν, μεταξύ άλλων, την καλύτερη προετοιμασία του εδάφους, την ακρίβεια στο πέρασμα κατά το όργωμα, τις μειωμένες επικαλύψεις και κενά και την υψηλότερη απόδοση των καλλιεργειών. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αγροτική παραγωγή και αύξηση σε ένα βαθμό των καλλιεργητικών εκτάσεων. Και εδώ βρίσκεται απάντηση σε ένα από τα αιτήματα των αγροτών, αυτό του κόστος του πετρελαίου και των καυσίμων τους. Τα νεότερα τρακτέρ ασφαλώς και εξοικονομούν καύσιμα σε σχέση με τα παλαιότερα μηχανήματα, ενώ επιπλέον έχουν πολύ χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αλλά δεν είναι μόνο τα καύσιμα.

Σύγχρονος εξοπλισμός σημαίνει και αποδοτικότερη χρήση αγροτικών εφοδίων, όπως λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά, που επίσης συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, αναφέρουν οι ειδικοί. Παράλληλα μειώνονται οι κίνδυνοι για τον χειριστή των αγροτικών μηχανημάτων και το συνολικό προφίλ ασφάλειας στον αγρό.

thessaliaeconomy.gr (από το ρεπορτάζ του Ηλία Γ. Μπέλλου στην Καθημερινή)