«Παγώνει» το δίκτυο της MERE στην Ελλάδα – 11 καταστήματα, το ένα στα Τρίκαλα

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας βρέθηκε και η Torg Hellas, η εταιρεία που αναπτύσσει και διαχειρίζεται το δίκτυο της MERE στην Ελλάδα, προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας και των 11 καταστημάτων της αλυσίδας στη χώρα, αφήνοντας σε αβεβαιότητα τους εργαζόμενους και το δίκτυο των συνεργατών της.

Η αναστολή ακολούθησε την ένταξη του Sergey Shnayder, συνιδρυτή της μητρικής Svetofor, στην 21η δέσμη κυρώσεων της ΕΕ. Σύμφωνα με την Ένωση, ο όμιλος Svetofor, που λειτουργεί περισσότερα από 2.200 καταστήματα με τα σήματα Svetofor, MERE και MyPrice, εξακολουθεί να δραστηριοποιείται σε κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή των μέτρων. Αντίστοιχη αναστολή λειτουργίας καταστημάτων καταγράφηκε και σε Λετονία και Λιθουανία, όπου εφαρμόστηκαν οι ίδιες ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Σε εγχώριο επίπεδο, η ελληνική θυγατρική Torg Hellas ενημέρωσε τους συνεργάτες της ότι αναστέλλονται προσωρινά όλες οι εμπορικές δραστηριότητες, ζητώντας την ακύρωση εκκρεμών παραγγελιών και τη διακοπή των παραδόσεων μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Παράλληλα, εξετάζει όλες τις διαθέσιμες νομικές επιλογές για την επαναλειτουργία του δικτύου.

Το Εργατικό Κέντρο Πέλλας ζήτησε την παρέμβαση της Πολιτείας για τη διασφάλιση των περίπου 170 θέσεων εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι η αναστολή δεν οφείλεται στη λειτουργία της εταιρείας στην Ελλάδα αλλά στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Σημειώνεται ότι η MERE διαθέτει 11 καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίπολη, Κόρινθο, Αγρίνιο, Αμαλιάδα, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιαννιτσά, Πτολεμαΐδα και Βέροια. Πριν από τις εξελίξεις, η Torg Hellas βρισκόταν σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς το 2024 αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 60,5%, στα 11,99 εκατ. ευρώ, αν και παρέμεινε ζημιογόνος λόγω του υψηλού κόστους.

naftemporiki.gr