Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής: Οι σημερινές εκδηλώσεις στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων

Η πιο μελωδική ημέρα του χρόνου πλησιάζει και ο Δήμος Τρικκαίων μέσω του Δημοτικού Ωδείου ετοιμάζεται να γεμίσει την πόλη με ρυθμό, πάθος και νεανική δημιουργία. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, οι μαθητές/τριες και οι καθηγητές/τριες του Ωδείου ετοιμάζουν μια διήμερη γιορτή, στην οποία οι νότες θα έχουν τον πρώτο λόγο.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, ο αύλειος χώρος του Δημοτικού Ωδείου μεταμορφώνεται σε μια ανοιχτή μουσική σκηνή. Από τον κλασικό ήχο της κιθάρας και τη νοσταλγία του μπουζουκιού, μέχρι τη δυναμική ενέργεια των πνευστών και τον ηλεκτρισμό της ροκ, οι διήμερες εκδηλώσεις υπόσχονται να χαρίσουν μοναδικές στιγμές σε όλους τους πολίτες.

Το πρόγραμμα της γιορτής:

Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 19:30

Η πρώτη βραδιά ξεκινά με τον ήλιο να δύει, σε ένα ατμοσφαιρικό πάντρεμα κλασικών, παραδοσιακών και σύγχρονων ήχων:

Σχολή Κλασικής Κιθάρας (Υπεύθυνος: Σπύρος Τσιώλης)

Σχολή Μπουζουκιού (Υπεύθυνος: Νίκος Λινός)

Σχολή Τρομπονιού – Τούμπας (Υπεύθυνος: Γιώργος Αγγελάκης)

Σχολή Ντραμς (Υπεύθυνος: Στέργιος Χάτος)

Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα 19:30

Η σκυτάλη περνά στη δύναμη των συνόλων και στον σύγχρονο, ηλεκτρικό ήχο που θα ξεσηκώσει το κοινό:

Σύνολο Πνευστών (Υπεύθυνος: Μιχάλης Σαμπάνης)

Σύνολο Σαξοφώνων (Υπεύθυνη: Κωνσταντίνα Κωτούλα)

Σχολή Ηλεκτρικής Κιθάρας (Υπεύθυνος: Γιώργος Αλεξανδρής)

Σχολή Ηλεκτρικού Μπάσου (Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Λάμπας)

Σχολή Ντραμς (Υπεύθυνος: Στέργιος Χάτος)

Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής είναι μια γιορτή ανοιχτή σε όλους και όλες. Το προσωπικό του Δημοτικού Ωδείου απευθύνει κάλεσμα «στον φιλόξενο αύλειο χώρο του Ωδείου μας για να χειροκροτήσουμε τη νέα γενιά μουσικών της πόλης μας, να μοιραστούμε το συναίσθημα της μουσικής και να υποδεχτούμε το καλοκαίρι με τον πιο όμορφο τρόπο».

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.