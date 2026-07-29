Παγίδα της ΕΛ.ΑΣ. με ελεγχόμενη παράδοση δέματος ναρκωτικών – Χειροπέδες σε 40χρονο

Συνελήφθη, χθες (28-07-2026) το απόγευμα στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, 40χρονος, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης «ελεγχόμενης παράδοσης», σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο προαναφερόμενος μετέβη σε θυρίδα εταιρίας υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων προκειμένου να παραλάβει δέμα, με προέλευση την Αθήνα, που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 5,7 γραμμαρίων

Ο 40χρονος ακινητοποιήθηκε, ενώ κατασχέθηκε το προαναφερόμενο δέμα με την ναρκωτική ουσία.