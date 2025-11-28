Πέτρες, σε δρόμο μετά την Πύλη, κατρακύλησαν και χτύπησαν αυτοκίνητο

Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν δύο άτομα, ένας άνδρας και η σύζυγός του, όταν ύστερα από κατακρήμνιση, πέτρες και βράχια έπεσαν στο αυτοκίνητό τους κοντά στην Παλαιοκαρυά.

Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί, το ΙΧ με το ζευγάρι ανεβαίνοντας προς την Παλαιοκοκαρυά για να μεταφέρει στο Κ.Υ. Πύλης ηλικιωμένο συγγενή τους, λίγο μετά τους καταρράκτες είδε να πέφτουν πέτρες από το πρανές του βουνού. Κάποιες μάλιστα χτύπησαν το αυτοκίνητο από τα πλάγια, σπάζοντας τα τζάμια, και βρέθηκαν στο εσωτερικό του.

Ευτυχώς όμως και για λίγα εκατοστά δεν τραυμάτισαν τους επιβαίνοντες.

Να σημειώσουμε πως την ίδια διαδρομή καθημερινά, διανύει και ταξί που μεταφέρει μαθητές στην Πύλη …